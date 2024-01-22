柯文哲辦「小草」見面會 考慮設黨內民調中心
民眾黨主席柯文哲昨天展開大選後謝票行程，首站選在台北市榮星花園舉辦「阿北小草見面會」。柯文哲表示，選舉沒有成功，他要表達歉意，民眾黨會深刻檢討，人不可能不犯錯，重點是可以再進步；他同時也向支持者喊話，「革命尚未成功，阿北跟小草繼續努力」。
柯文哲說，很多人質疑民眾黨會泡沫化，「我相當確信不會」，因為認真是一種文化，從選舉結束到現在，他還是每天早上七點半上班，希望用認真的文化，確保社會不斷進步。
柯表示，民眾黨會進行深刻檢討，已經發問券給一百多位黨代表，請大家寫出需要改進的地方，未來會把問題分門別類，該做檢討的地方，民眾黨都會檢討。對於選舉結果與民調的落差，他表示，會思考黨內是否成立民調中心，每次做完民調、每次校正後，就會更準確。
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