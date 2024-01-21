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綠派系重組 「英系」轉型「邁盟」？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
高雄八席立委全上，高雄市長陳其邁這次輔選有功，站穩南霸天地位。圖／聯合報系資料照片
高雄八席立委全上，高雄市長陳其邁這次輔選有功，站穩南霸天地位。圖／聯合報系資料照片

總統立委大選落幕，民進黨內派系生態也出現新板塊位移，隨著蔡英文總統任期將滿，「總統禁衛軍」英系未來動向備受關注。派系人士表示，高雄市長陳其邁這次輔選有功，高雄八席立委全上，「南霸天」在接班梯隊中位置已浮現，且陳其邁長期和蔡總統關係親近，英系下一個共主，陳是適合人選。

民進黨人士表示，這次立委改選各派系勢力版圖都有不同程度萎縮，三大派系除新系外，正國會、英系版圖減少。特別是英系在二○一九年「蔡賴之爭」後，與賴清德仍有所扞格，這回幾位派系大將羅致政、蘇治芬都意外落選，連同劉櫂豪、江永昌，以及蔡英文任黨主席時提名的幾位英系不分區，都將不在立法院，派系要生存就必須轉型。

民進黨人士指出，英系縱使禁衛軍地位不在，在台北市組織動員能力仍可觀，加上有嘉義縣市作政治根據地，總體實力仍穩坐黨內三大派系並無疑義。

派系人士分析，陳其邁在民進黨立委選情普遍不佳情況下，交出「八仙過海」全上的立委輔選成績單，相較於行政院副院長鄭文燦在政治根據地桃園市立委全滅、正國會派系掌門人林佳龍同樣未交出亮眼成績。陳其邁在民進黨中生代接班梯隊，已取得相當優勢，未來要再上一層樓，需黨內派系力量加持。

派系人士表示，雖然目前選舉剛落幕，黨內勢力重組尚需要時間醞釀，但「英系」轉型「邁盟」的可能性，已成為黨內話題；若「邁盟」未來有機會成型，高雄市府資源加上立委老班底蔡易餘陳冠廷莊瑞雄王美惠，搭配生力軍吳沛憶與友好勢力黃捷、王世堅，會是新潮流未來黨內權力競逐上，不可等閒視之的新對手。

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