藍營不只席次勝 還變年輕！這些新科立委如何在選戰中脫穎而出？

2024年大選，藍營攻下52席立委席次，成為立院最大黨，且組成也大幅年輕化，30歲至39歲共7名、40至49歲共11名，合計18名，占比逾1/3。其中徐巧芯與牛煦庭等人都是首次進軍國會的新科立委，他們如何顛覆藍營「老人老黨」印象，增加勝選機會？

國民黨這次大選，共拿下36席區域立委、3席原住民立委，以及13席區域立委。52席立委，平均年齡約52歲、區域立委平均在50歲左右、原住民立委64歲多、不分區立委平均逾55歲。

分析年齡層，其中30至39歲共7名、40至49歲共11名，兩者相加達18名，占比在全體藍委的1/3以上。最多藍委的年齡層分布在50至59歲區間，達20名。60至69歲共10名、70至79歲為4名，兩者相加的占比略少於全體的1/3。

台中藍營小雞平均年齡最低，僅43歲

眾位藍營小雞以區域立委來看，年齡最輕者為33歲桃園新科立委牛煦庭(圖)、台中新科立委廖偉翔。本報資料照／記者朱冠諭攝影

眾位藍營小雞以區域立委來看，年齡最輕者為桃園新科立委牛煦庭、台中新科立委廖偉翔的33歲；年紀最大者為台北市老將賴士葆、連江老縣長陳雪生的72歲。不分區年紀最輕者為台灣幣圈知名人士、號稱「寶博士」葛如鈞的42歲；年紀最大者為「國艦國造舵手」、前海軍司令陳永康的73歲。

區域立委部分，再分為各地區來看，台中市的藍營小雞平均年齡最低，僅43歲，5席立委中，3人都在30至39歲的區間，楊瓊瓔59歲就已是最老的藍營小雞。接著是新北市的48歲，6席立委就有4人在50歲以下，其中1人為35歲（廖家翔）、3人在40至49歲的區間（張智倫、洪孟楷、葉元之）；再來是桃園的49.5歲。3都的藍營小雞，年齡都在50歲這個平均值以下。

台北市的藍營小雞，平均年齡則稍高，達到54歲，大部分的立委都在50至59歲這個年齡區間。而非六都的區域立委，平均年齡為52歲左右，年齡最低者，是南投縣新科立委游顥（40歲）。

整體來看，國民黨在立法院的面孔「年輕化」現象明顯。此次順利進軍國會的牛煦庭選前曾接受《遠見》專訪，他透露，過去年輕選將想更上一層樓、挑戰立委時，多會被選民質疑「歷練不足」。但藍營長期在野後，整體社會氛圍已完全改觀，藍營支持者已願意給年輕人更多支持，促成藍營整體世代交替，像他這次參選，就時常聽到選民跟他說：「就讓你這隻年輕力壯的牛來拖看看。」

黨內權力結構年輕化，下階段改革重點

這次當選的新科立委，不少都是在2018年地方大選時當選的地方議員，當時牛煦庭就預言，2018年這梯，一定是2024年第一批選立委的新人，這樣的預測果然成為現實。一部分的原因是，國民黨的老將不擅於打現代化、赤腳的選戰，但2018年當選的這批新世代，都是在網路世代後出生，熟悉現代化選戰的打法，更願意從零開始到基層拼搏。

國民黨新科立委徐巧芯說，這次藍營的青壯世代小雞們，大多是沒有家庭背景、一步步靠自己努力拚搏的新世代藍營選將。圖／聯合報系資料照

國民黨新科立委徐巧芯選前也曾向《遠見》表示，這次藍營的青壯世代小雞們，大多是沒有家庭背景、一步步靠自己努力拚搏的新世代藍營選將。整個大選期間藍營內部世代交替的浪潮明顯，很大原因是，支持者比黨內更在意世代交替這件事情，認為國民黨若再無新血加入，將會逐漸消亡。

這或許是他這種個性「不夠圓滑」的非傳統藍營政治人物，能在此次初選中脫穎而出的原因。

縱然多位年輕藍營小雞成功進軍國會，但從黨內的權力結構來看，掌權幹部的年齡、思維都不夠年輕化，年輕選票開拓乏力，被認為是此次藍營總統選戰敗選的關鍵原因之一。

國民黨革實院副院長、清大通識中心兼任助理教授何志勇就指出，未來拚基本盤、訴求政黨輪替的棄保操作將成為過去式，在這樣的情況下，國民黨必須思考對黨內的權力結構進行調整，將整體結構年輕化、跳脫深藍思維，如此未來藍營才能增加勝選的機會。

（本文出自2024.01.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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