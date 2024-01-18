吳欣盈：柯須走出民眾黨自己的路

大選落幕，民眾黨「柯盈配」獲三六九萬多票，屈居第三。代表民眾黨參選副總統的吳欣盈昨接受本報專訪表示，藍白不合，從企業的角度來盤算，贏的機會很低。未來國會藍白合或綠白合？吳說，從不同的議題來決定跟誰合作，民眾黨主席柯文哲很清楚想要做的事，「他必須走出民眾黨自己的一條路來」。

吳欣盈表示，從企業角度來看，希望政黨輪替的選民有百分之六十，但藍白都參選，平分這百分之六十，加上棄保絕對棄不乾淨，即使不懂選舉，也知道藍白不合，一定是綠贏的機會最大。

柯盈配敗選後，部分挺柯網紅質疑「作票」，吳欣盈說，這些東西是不是真的，不是最重要；問題核心是，民眾是否對政府存在不信賴？

談到踏入政壇，吳欣盈說，之前在金融業、企業做公益時都是「做我自己」，但政治與選舉活動，都要被跟拍、被放大檢視。

「走過政治一遭，就像一場冒險。」是否留在政壇，吳欣盈說還在評估，還沒跟柯文哲談過；她力推的主權基金、數位醫療、不在籍投票等法案，「都像baby般牽掛」，目標是把想推動的都完成。

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