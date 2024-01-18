快訊

懶人包／三星Galaxy S24發表會秀超強AI功能7亮點！也有鈦金屬、規格顏色一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳欣盈：柯須走出民眾黨自己的路

聯合報／ 記者周佑政歐陽良盈／台北報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天接受聯合報專訪時表示，柯文哲很清楚他自己想要做的事情，「他必須要走出民眾黨自己的一條路來」。記者杜建重／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈昨天接受聯合報專訪時表示，柯文哲很清楚他自己想要做的事情，「他必須要走出民眾黨自己的一條路來」。記者杜建重／攝影

大選落幕，民眾黨「柯盈配」獲三六九萬多票，屈居第三。代表民眾黨參選副總統的吳欣盈昨接受本報專訪表示，藍白不合，從企業的角度來盤算，贏的機會很低。未來國會藍白合或綠白合？吳說，從不同的議題來決定跟誰合作，民眾黨主席柯文哲很清楚想要做的事，「他必須走出民眾黨自己的一條路來」。

吳欣盈表示，從企業角度來看，希望政黨輪替的選民有百分之六十，但藍白都參選，平分這百分之六十，加上棄保絕對棄不乾淨，即使不懂選舉，也知道藍白不合，一定是綠贏的機會最大。

柯盈配敗選後，部分挺柯網紅質疑「作票」，吳欣盈說，這些東西是不是真的，不是最重要；問題核心是，民眾是否對政府存在不信賴？

談到踏入政壇，吳欣盈說，之前在金融業、企業做公益時都是「做我自己」，但政治與選舉活動，都要被跟拍、被放大檢視。

「走過政治一遭，就像一場冒險。」是否留在政壇，吳欣盈說還在評估，還沒跟柯文哲談過；她力推的主權基金、數位醫療、不在籍投票等法案，「都像baby般牽掛」，目標是把想推動的都完成。

2024選舉 2024總統選舉 吳欣盈 民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

專訪／續留政壇？稱法案都像baby般牽掛 吳欣盈：還沒和柯文哲談

專訪／坦言開票之夜想哭 吳欣盈：從企業角度盤算「藍白不合難贏」

專訪／立院藍白合、綠白合？ 吳欣盈：柯文哲須走民眾黨自己的路

2024總統結果出爐！賴清德得票率少蔡英文17％ 2關鍵數據雙下滑

相關新聞

「客觀推動國政」 賴清德退出新潮流

民進黨新潮流辦公室昨宣布，民進黨總統當選人賴清德不再是新潮流一員。賴清德昨以民進黨主席身分主持中常會時表示，因為當選總統...

藍委酸退出新潮流「這很賴清德」 不如整肅乾淨

有關民進黨總統當選人賴清德退出新潮流運作，國民黨立委李德維昨天說，賴清德退出新潮流只是選後的政治動作，意義有限，僅為宣傳...

新媒體怎麼用？民進黨中常會熱議「抖音」

大選落幕，新媒體工具今天成為民進黨中常會熱門話題。據轉述，今天包括中常委王定宇及許淑華都提到新媒體使用問題，許淑華說，問...

專訪／坦言開票之夜想哭 吳欣盈：從企業角度盤算「藍白不合難贏」

總統大選落幕，民眾黨「柯盈配」獲得369萬多票，屈居第三名。民眾黨副總統候選人吳欣盈今天接受聯合報專訪時表示，藍白陣營不...

柯文哲預告展開北中南謝票活動 首場選在台北榮星花園

2024年總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲落敗，他今天透過影片預告，民眾黨即將展開謝票活動，首場時間為1月21日下午...

台中藍綠白選後檢討 瞄準2026補強

總統、立委選舉落幕，北藍南綠「決戰中台灣」的結構沒有大改變，民眾黨台中黨部補強基層陸戰，國民黨加強觸及年輕族群，民進黨議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。