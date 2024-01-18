聽新聞
test
0:00 / 0:00
吳欣盈：柯須走出民眾黨自己的路
大選落幕，民眾黨「柯盈配」獲三六九萬多票，屈居第三。代表民眾黨參選副總統的吳欣盈昨接受本報專訪表示，藍白不合，從企業的角度來盤算，贏的機會很低。未來國會藍白合或綠白合？吳說，從不同的議題來決定跟誰合作，民眾黨主席柯文哲很清楚想要做的事，「他必須走出民眾黨自己的一條路來」。
吳欣盈表示，從企業角度來看，希望政黨輪替的選民有百分之六十，但藍白都參選，平分這百分之六十，加上棄保絕對棄不乾淨，即使不懂選舉，也知道藍白不合，一定是綠贏的機會最大。
柯盈配敗選後，部分挺柯網紅質疑「作票」，吳欣盈說，這些東西是不是真的，不是最重要；問題核心是，民眾是否對政府存在不信賴？
談到踏入政壇，吳欣盈說，之前在金融業、企業做公益時都是「做我自己」，但政治與選舉活動，都要被跟拍、被放大檢視。
「走過政治一遭，就像一場冒險。」是否留在政壇，吳欣盈說還在評估，還沒跟柯文哲談過；她力推的主權基金、數位醫療、不在籍投票等法案，「都像baby般牽掛」，目標是把想推動的都完成。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言