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面對下台聲音 朱立倫：奮戰到任期結束

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫昨天主持敗選後的首次中常會，表示所有的責難，他會一肩扛下。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫昨天主持敗選後的首次中常會，表示所有的責難，他會一肩扛下。記者余承翰／攝影

二○二四大選落幕，國民黨主席朱立倫昨主持選後首次中常會，他在致詞時為總統大選落敗感到抱歉，會深切反省、絕不逃避責任。國民黨敗選檢討，初步分為三部分，包括藍白合策略正確但最後未成功；大環境對國民黨不利；以及此次藍綠總統選票相差九十一萬票，南部四縣市就大輸七十多萬票，深耕不足、年輕化不足等原因。

深藍團體「藍天行動聯盟」昨天在國民黨中央黨部前，手舉布條抗議朱立倫未負起敗選責任，要求請辭下台。朱立倫表示，所有的責難他會一肩扛下，也會繼續忍辱負重、改革，培育更多的人才，「我會堅定的奮戰到任期結束」。

朱立倫說，他可以一走了之，毫無眷戀，但是更大的聲音要求他要堅定留下來、扛下來，不可以一走了之、親痛仇快；這段期間跟大家所有的志同道合的夥伴，一同努力贏回地方選舉；這次大選，重新贏回國會最大黨，可是總統大選沒辦法達成任務，他感到很抱歉，也必須要深切反省，絕對不逃避責任。

朱立倫表示，所有的建言、批評，他都接受；所有的責難會一肩扛下，他會繼續忍辱負重、改革，培育更多的人才，堅定奮戰到任期結束。

他說，任毀任謗，不是一個容易的決定，但是為了國民黨，為了中華民國，他一定要忍辱負重奮戰下去。

朱立倫也宣布，明天起將與新北市長侯友宜，以及所有立委參選者，到各縣市舉行感恩茶會。

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 國民黨

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