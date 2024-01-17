感恩餐會慰勞黨工 賴清德「1句」喊話蔡總統引全場大笑：我贏在起跑點

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴今晚舉辦感恩餐會，宴請競選幹部、黨公職與志工等。賴清德在會中提到，他選的副總統比蔡英文總統的好，引來現場大笑。包括賴清德競選總幹事潘孟安等也在臉書上曬出照片，感謝一起打選戰的隊友。

賴清德、蕭美琴晚間出席在汐止舉辦的感恩餐會，宴請黨公職、輔選幹部、輔選志工等，共300多人與會。賴清德晚間在社群平台Threads發文，提到「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點，因為我的副總統比你的好。」

蕭美琴也在臉書曬出跟賴清德的自拍照，還提到「一起宴請黨工，謝謝他們這陣子的辛苦！然後好久沒吃到枝仔冰了。」

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