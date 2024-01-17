大選落幕民調議題浮檯面 學者供參採依據：政黨操作應節制

「法規有規範民調該如何公布，但沒有罰則，導致民調浮濫，應建立罰則！」針對2024年總統大選的民調紛爭，學者曲兆祥受訪時大歎，此問題長期以來並未獲得重視，呼籲政府落實執法並增加罰則。學者莊伯仲表示，老牌民調公司值得信賴。學者王業立提醒，政黨使用民調操作需要更節制。

2024總統大選完後，對於民調的真偽與準確性有更多討論，包括國民黨國政基金會副執行長凌濤指控民眾黨立委黃珊珊公布「假」民調欺騙大眾，還有媒體人陳文茜與前立委蔡正元指控侯友宜競辦執行長金溥聰用假民調欺騙朱立倫主席等，外界對於民調的呼風喚雨又有許多疑問。

制定罰則、才能改善

「其實這個問題存在已久，卻很少有人重視！」師大政研所教授曲兆祥歎說，民調早期是學術研究使用，後來逐漸往商業與公關操作，盼讓民眾對特定產品有好感，結果在政治上也出現了工具化的現象，有媒體封關民調甚至與大選結果相反，但因為相關發布者在選舉完沒被處罰，也沒有人檢舉，船過水無痕就不了了之。

曲兆祥直言，長期不處理可能的原因是沒有人在乎，未來若要改善，《選罷法》對於民調發布的調查單位、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源等應該要落實執法，並制定罰則，才會讓民調發布者有所警醒。

仍有準民調可參採

文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時則指出，民眾黨當初在跟國民黨會商藍白合時，曾主張市話民調不準確要排除，怎麼現在又說該黨民調在市話部分有準，加入手機之後才不準？這些話的前後就有矛盾。柯文哲還提到加權問題，但是其他民調公司也會加權，為何只有民眾黨內參民調會如此不準？

他提到，如聯合報、TVBS等老牌民調公司還是有其準確度，民眾可以挑選自己信任的機關作長期趨勢觀察。莊伯仲強調，民調的抽樣應有學術的嚴謹度，網路上卻還有網紅做「街頭民調」，但「隨機抽樣」並不是「隨便抽樣」，其抽樣是經過很細緻處理的，民眾需了解其中差異。

需落實資訊揭露

台大政治系教授王業立也曾指出，民調在台灣的選舉過程中扮演那麼重要的角色，對選舉結果的影響、對選民投票行為的影響都這麼巨大，但在相關訊息的揭露並沒有很認真地執行、各家民調統計的方式也不一，這是未來不管誰執政都要更正視的問題。

他提醒，本屆選舉中各政黨都公布內參民調，這種類似文宣的形式，每個政黨應該還是要自我約束，否則會使得民調本身的公信力愈來愈低，這對政黨本身和台灣社會都不是一件好事。

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