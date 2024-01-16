高嘉瑜謝票吃韭菜盒「美食撫慰人心」 選民喊話：轉行吃播也許更強！

2024總統立委選舉剛落幕，其中北市港湖「三角督」爭霸，民進黨候選人高嘉瑜敗給國民黨的李彥秀。高嘉瑜選後展開謝票行程，昨（15）日晚間還PO出大啖韭菜盒的照片，一票網友立即湧入底下留言處，幽默鼓勵：「終於可以安心吃美食了」、「轉行吃播也許更強啊！」

2024港湖三姝之爭，李彥秀自開票以來一路領先，最後以破11萬的票數重奪台北第四選區，力求連任的高嘉瑜13日晚間宣布敗選，並致歉表示自己的努力不夠，會深刻反省檢討，最後向支持的選民致謝。而她在這幾天持續謝票行程，昨（15）日也在臉書發文透露，「美食總是能撫慰人心」，同時PO出享用美食「韭菜盒」的照片。

貼文曝光後，有多達3.8萬的選民按讚支持，網友們紛紛暖心鼓勵：「高委員加油」、「加油，下次贏回來！」、「再沿路吃4年，可以吃回一片天的，加油」、「終於可以安心吃美食了」。不過有網友笑回：「轉行吃播也許更強啊！」吸引一票人互動，「正解！跑道準備好迎接」、「或去BIGO當大主播，順便募款？」、「來台南取取暖，吃台南美食」。

商品推薦