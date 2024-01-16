敗選得第三…吳子嘉批柯文哲「錯失2大機會」：未來這族群很可憐

2024總統選舉13日落幕，由民進黨候選人賴清德、蕭美琴以得票數558萬票、得票率40.05%勝出，接棒蔡英文路線讓民進黨繼續執政。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，柯文哲選前刻意做了一大堆數據欺騙支持者，明明過程中有兩個機會可以改變台灣，但是他卻選擇什麼都不做，導致開票結束後台下的「小草」哭成一團。

吳子嘉15日在劉寶傑的政論節目《關鍵時刻》中，提及柯文哲表示「這個騙子很惡劣」，原因是他在選前刻意做了一大堆假數據，來欺騙他的支持者，「怎麼會有這種人？我挺你，然後你騙我，然後毫無悔意，繼續騙」。

吳子嘉直呼，現今台灣社會對「道德」這兩個字「好像置若罔聞、不存在」一般，許多選民都是具備大學甚至碩博士學歷的高等知識分子，「他對他這個行為的標準，沒有『道德』兩個字，毫無道德的下限問題，然後對象是很可憐的支持者」。

吳子嘉繼續評論說，「20歲到40歲，你知道多慘嗎？」，這群年齡層的支持者被騙完以後，未來該怎麼辦。吳子嘉說，如今台灣社會面臨諾魯斷交、美國不支持台獨、航空母艦來襲、ECFA毀了、貿易大戰開打等問題，「他們未來的生活怎麼辦」？

吳子嘉直言，選總統的過程中有兩個機會可以講真話，「選總統有兩個目標，一個選過程、一個選結果」。第一個機會是，候選人只要在選舉的過程中，運用辯論的力量，讓三位候選人輪流講實話，「讓他的政策面臨選民的壓力，調整到把台灣的利益極大化」。

第二個機會是針對選舉的結果，努力「下架民進黨」。吳子嘉稱，這兩個機會都可以改變國家，為台灣創造一個比較健康的未來，「他（柯文哲）兩個都不做、兩個都不要」，從頭到尾只跟支持者說「他會當總統，然後請大家跟我走」，結果演變成募款到最後一分鐘卻敗選，讓台下的這些小草哭成一團。

民眾黨主席柯文哲雖然在這次的總統選舉中敬陪末座，但立委選舉透過政黨票取得8個席次，一躍而成國會第三大黨，屆時新國會將上演「新三國演義」。由於新國會藍綠白三黨不過半，民眾黨成關鍵少數，柯文哲表示，未來不會固定只跟誰合作，會按照議題，講得有道理，就會支持。

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