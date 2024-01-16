王義川曝年輕人心聲一封信 警示賴清德若不改善「4年後將兵敗如山倒」

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，民進黨打破魔咒成為台灣首次執政超過8年的政黨，為政壇歷史締造新階段。不過此次賴蕭配的得票率僅40%，與前次蔡英文連任得票率相比，流失了18%選票，對此，民進黨立委提名人王義川直言，執政黨不斷提出總體經濟、數字，但這些對年輕人都無感，若是未加以改善，4年後將失去更多年輕人選票。

媒體人鍾年晃15日在政論節目《鄭知道了。先知道》中表示，朋友告訴他現在有很多高中生都是支持柯文哲，而這些人4年後將成為具有投票權的首投族。王義川也順勢分享，最近他收到一封信，有關年輕人對執政黨8年施政的感想。

年輕人在信中提到，他沒有想要一夕致富，也不會去當車手，但通膨就是存在，不只騎車上班被檢舉、生產育兒高開銷導致不敢生、房租貴，再加上父母退休金少，還要子女負擔，「蔡英文你做8年到底做了什麼？」

該位年輕人更表示，「韓國有《魷魚遊戲》，台灣有什麼嗎？台灣有幫這些文化人在國際上發光嗎？台灣政府做了什麼？」執政黨說經濟不要依賴中國大陸、要新南向，「新南向關我什麼事？國際都在搶人才，台灣都沒有人了，我們沒有競爭的機會。」

此外，不僅司法改革令人無感，薪資也未獲改善，「財富還是累積在部分人的身上，有錢人越來越有錢」。而從教育體制來看，流浪教師、博士遽增，大學接連倒閉，大學教授何去何從，且政府強調要12年國教、學習歷程，結果卻變成學習歷程是家長自己寫，或是花錢請補習班寫，「這叫教育改革嗎？」

針對年輕人提出的這些問題，王義川直言，目前政府都在講總體經濟，包括GDP成長多少、全世界排名第幾、超越韓國等，不斷強調自己多強多勇，「然後呢？我們談的都是整體數字，對個別的年輕人都無感」，王義川更是指出，年輕人對執政黨提出的諸多疑問，剛好都跟柯文哲的主張相近，所以年輕人當然認為柯文哲更懂他們。

王義川最後也點出，執政黨的首要目的是先去解決這些問題，接著思考該如何與年輕人溝通，如果接下來由賴清德領導的行政團隊，在4年內沒有去溝通、沒有做好準備，仍是拿一些數字出來唬人，到最後依舊會失去很多年輕人的選票，「兵敗如山倒」。

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