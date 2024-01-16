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黨內逼宮朱立倫 5縣市長聲援

聯合報／ 都會地方中心、政治中心／連線報導
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右二）落敗但立委席次大增，國民黨主席朱立倫（左二）被逼宮的壓力不算太大。圖／聯合報系資料照片
2024總統大選結果出爐，國民黨總統候選人侯友宜（右二）落敗但立委席次大增，國民黨主席朱立倫（左二）被逼宮的壓力不算太大。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

國民黨總統敗選，黨內有人點名黨主席朱立倫須負政治責任辭職下台。新北市長侯友宜在內五縣市長昨天聲援朱，認為九合一選舉和今年立委選舉國民黨都有好成績，希望朱繼續領導，應放眼未來，在立法院監督中央執政。藍營尚有九名縣市長未發聲。

代表國民黨參選副總統的趙少康昨天表示，國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山當時創黨的初衷，甚至要帶點社會主義的均富色彩，黨員年齡要符合社會結構，提名制度要公開透明民主化，如果不能大刀闊斧，義無反顧的改革，明確指出要帶領國家發展的方向，選票會愈來愈少，選贏會愈來愈難。

對於黨內選後究責，侯友宜重申，這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴，責任很清楚，如果有批評、指責甚至不滿，他完全概括承受；他非常感謝朱立倫，兩人並肩作戰，立委打出漂亮成績。

侯說，總統大選在三腳督情況下，朱面對最艱辛選戰，極盡全力扮演黨主席角色，不斷協調溝通，凝聚向心力；國民黨將成為國會最大黨，下階段是凝聚國會和各縣市長的力量，讓國家的未來能夠走向安定永續繁榮；未來也要一棒接一棒栽培年輕的朋友。

桃園市長張善政、台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴昨也聲援朱立倫。蔣萬安提到，現在最重要是二月一日立法院正副院長選舉，希望當選立委團結一致，好好在接下來四年監督中央施政。

【記者張睿廷／台北報導】媒體人陳文茜、前立委蔡正元日前在電視節目指出侯友宜競選辦公室執行長金溥聰放假民調、假消息，破壞藍白合；金溥聰昨說，這些言論全都是捏造事實，血口噴人，將採取法律行動，提出告訴。蔡正元則說，金溥聰是破壞藍白合的第一號罪人，如果金確定提告，他也會對金溥聰提出誣告訴訟。

2024選舉 2024總統選舉

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