廣角鏡／賴清德選後首個公開行程 參加台僑餐會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統當選人賴清德昨晚選後首個公開行程參加全美台灣同鄉會舉辦的「海外台僑團圓餐會」，數千人報名參與；賴清德說，海外台僑是他的秘密武器，大家返台投票是他最後能當選的原因。

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