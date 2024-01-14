賴清德：不分黨派 依憲組民主大聯盟

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四年總統大選賴清德勝出，他昨晚舉行國際記者會，面對如何與在野黨和解、具體實踐超越黨派，同時是否願意組成聯合政府？賴回應未來要領導國家，很樂意跟在野黨領袖見面，共商國事。

國會選舉民進黨沒維持過半席次，賴清德表示，這代表民進黨努力不夠，的確有要虛心檢討的地方，「選舉結果告訴我們，人民期待有能力的政府和有效率的制衡」。他對新民意充分理解，完全尊重。他強調，面對新的國會結構，台灣須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治。

賴清德表示，樂意跟在野黨攜手合作，推動國家進步；至於是否願意組成超越黨派的聯合政府，賴清德說，他會依據憲政的體制，不分黨派、用人唯才，組成民主大聯盟，為國家貢獻力量。

蔡總統也表示，這次選舉，大家選擇了一個必須有更多朝野對話、合作的國會，身為執政黨，未來也應該主動走出去，傾聽、團結，凝聚最大共識，讓國家前進。

記者會結束後，賴與蕭美琴向競選總部前上萬群眾演說。賴向對岸喊話，強調「和平、對等、民主、對話」才能雙贏。

賴清德表示，此刻他心中充滿無限感謝；他要感謝投票給他的支持者，也要謝謝沒投票給他的台灣人民，「你們的意見，我都聽見了」。這次國會選舉，民進黨不如預期，這代表民進黨還有很多要改進地方；人民期待「有能力的政府」，也期待和「有實力的制衡」，「我們會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩跨出每一步。」

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