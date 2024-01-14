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南台灣／守住綠地 雲嘉嘉挺賴前段班

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳陳雅玲黃于凡魯永明李宗祐呂慧瑜／連線報導
嘉義市立委王美惠（中）順利連任，受到群眾歡呼。記者魯永明／攝影
嘉義市立委王美惠（中）順利連任，受到群眾歡呼。記者魯永明／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

雲嘉地區選民結構一向綠大於藍，蔡英文總統兩次勝選，在雲林及嘉義縣市得票率幾乎都超過6成。

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此次3縣市給予賴清德支持度仍是全台前段班，反而國民黨侯友宜主打出身嘉縣的「故鄉牌」沒發酵，民眾黨又搶進，藍營在3縣市得票率竟僅略贏白營。在地國民黨人士直言，中間選民流失嚴重。

蔡英文總統2016年在雲林得票率63.41%、嘉義市59.86%、嘉義縣65.37%；2020年雲林61.56%、嘉義市61.37%、嘉義縣64.22%，都超出6成。

此次總統大選，賴清德在嘉義市得票率43.25%、嘉義縣47.69%、雲林44.54%，而侯友宜在國民黨執政的嘉義市得票僅31.4%、雲林29.33%，在綠營執政嘉縣得票則29.27%，比起前兩次總選大選藍營在雲嘉地區並沒明顯成長。民眾黨在嘉市獲25.34%、嘉縣23.03%、雲林26.13%。

嘉義地區藍營操盤手分析，侯友宜出身嘉縣朴子市，看似人不親土親，選戰期屢次返回嘉義地區拜票，喊出嘉義人要出總統，結果綠營基本盤穩固，棄保未發酵，中間選民都跑去白營，讓藍營完全沒成長。

嘉義市被稱為「民主聖地」，基本盤綠營略占優勢，不過市民長年投票意向是選人不選黨，當了4屆市長的黃敏惠，選民支持度未成功移轉到侯友宜，讓「後黃敏惠」時代藍營布局，並未加分。

嘉義縣長及兩席立委都是綠營，占完全執政優勢，中央核定科學園區等大利多，縣民寄望中央、地方同黨派，才有希望繼續爭取到重大建設，即便綠營「黃家」倒戈，前縣議員黃文峯、現任議員黃嫈珺與侯友宜同台，仍難以擴大非綠勢力。

賴清德在雲林得票凸顯綠營基本盤依舊穩固，顯示出保守的農業縣民投票習慣並未改變，為民進黨在2028年的地方選舉奠定穩固基礎，不過張家仍握有強大的地方實力，百里侯一戰勢將更加激烈。

雲、嘉、嘉總統候選人得票 資料來源／中選會
雲、嘉、嘉總統候選人得票 資料來源／中選會

2024選舉 2024總統選舉

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