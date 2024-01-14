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選前回防台南 賴清德催出7成投票率

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲謝進盛莊曜聰鄭惠仁李文德周宗禎／台南報導
台南昨天天氣晴朗，善化區蓮潭里共3個投票所，從上午就湧現投票人潮。記者莊曜聰／攝影
台南昨天天氣晴朗，善化區蓮潭里共3個投票所，從上午就湧現投票人潮。記者莊曜聰／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南4年前總統大選因「反送中」激發75%投票率，今年熱度稍減，國民黨辦兩場造勢士氣升溫、民進黨總統當選人賴清德前晚特返「本命區」催票，讓昨天投票率71.98%，卻有網路媒體報導「發生連環砍人案」，南市府、市警局趕緊澄清是假訊息，幸未引起恐慌。

賴清德台南競總表示，先前台南的選情很冷，相當緊張，直到最後3天賴清德車隊掃街才逐漸熱起來，加上賴主動要求在台南加辦1場選前之夜，湧現約6萬群眾、也有不少年輕人站出來，對選情感到稍有樂觀。

侯友宜台南競總指出，此次台南選得並不漂亮，兩次大造勢晚會都帶起熱情與氣勢，但台南為深綠選區，政治意識掛帥下加上棄保沒成功，得票結果未如預期。

昨天台南晴朗、氣溫20幾度相當宜人，上午投開票所普遍出現人潮，善化區蓮潭里因南科工作人口多，票所9點起排隊到中午沒斷過，有人排半小時才完成投票。

不過仍有2件零星違規情況，其中1件為安南區80歲男子在票所內涉用手機與友人聊天相約泡茶，南市選委會都將依法裁處。另，全民監票行動聯盟在新營區嘉芳里的1間投開票所，發現3個票匭底部沒依規定貼上封條，南市選委會表示會加強教育訓練。

有網路媒體中午發布新聞「台南投票日突發連環砍人！目擊男嚇：現場血流如注兇嫌逃逸」，南市刑大網路搜尋比對發現圖片為中國大陸2016年的新聞，也查出疑源自某網友在通訊軟體群組的訊息，警方已報請檢方指揮偵辦。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 選前之夜 侯友宜

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