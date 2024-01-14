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白營士氣高 淚喊柯文哲再拚一次

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲敗選，昨天競總雖然有支持者失望落淚，但多數支持者士氣高昂，高呼要跟柯文哲再拚一次。記者林伯東／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲敗選，昨天競總雖然有支持者失望落淚，但多數支持者士氣高昂，高呼要跟柯文哲再拚一次。記者林伯東／攝影

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民眾黨總統候選人柯文哲不敵藍綠夾殺落敗，但獲得三六九萬多票，卻讓藍綠「跌破眼鏡」。昨晚柯文哲新莊全國競選總部外開票現場，不同於傳統落敗方士氣低迷，現場雖然有支持者失望落淚，但多數支持者士氣高昂，高呼要跟柯文哲再拚一次。柯文哲說，「這場選舉我們沒取得勝利，但是已經向世界證明，台灣不是只有藍綠」。

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柯文哲在沒有組織、陸戰等資源下，不被外界看好，還面臨藍綠操作棄保，企圖要把柯文哲邊緣化，但柯文哲最終獲得的逾百分之廿六選票，民眾黨內認為，已經讓藍綠嚇出一身冷汗。

選前藍綠預估，柯文哲得票率不會超過百分之廿五，開票結果出爐，柯文哲得票衝破三六九萬票、得票率逾百分之廿六，跌破藍綠眼鏡。有別於傳統選舉敗選方氣氛低迷，昨晚柯文哲新莊競選總統前開票現場，邊開票邊看音樂表演，場面歡樂，即便柯文哲得票數逐漸被拉開，支持者卻沒有離開，反而聚集愈多人替柯加油打氣。

柯文哲發表談話時說，謝謝小草在這次選戰中挺身站出來，面對藍綠高牆不曾放棄，跟他一起拚戰到最後一刻；甚至支持者從富貴角步行到恆春再回台北，總計一千多公里的守護台灣團隊，看到台灣人民國家，也看到台灣的希望。

柯文哲說，這場選舉我們沒取得勝利，但是已經向世界證明，台灣不是只有藍綠，也證明民主是台灣最重要資產，透過小額募款證明政治可以不一樣。選戰期間提出的政策軸線，協助對永續國家願景帶來成熟規畫，選舉激情是短暫的，但愛護這個國家的理想與熱情，永遠都不會熄滅。柯文哲承諾，「只要你們不放棄，我也不會放棄，民眾黨也不會放棄，我們會在這裡作台灣的良心，做你們的靠山」。

他強調，還沒有走到運動的終點，但已向前邁進一大步，未來繼續努力，相信四年後會自信把票投給柯文哲跟民眾黨。

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