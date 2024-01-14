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北台灣／侯柯搶票 本命區都失守

聯合報／ 記者葉德正鍾維軒賈寶楠張裕珍范榮達／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影
國民黨總統候選人侯友宜前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四大選結果出爐，民進黨總統候選人賴清德一舉擊敗藍白總統候選人侯友宜柯文哲的雙北本命區防線，藍白棄保未發酵，從苗栗以北，侯、柯互相搶票，藍白「雙北雙輸」，反為賴清德奠定勝基。

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侯友宜新北本命區破防，賴蕭配九十四餘萬票、侯康配八十六餘萬次之，柯盈配六十四剩萬票墊底；柯文哲本命區的台北市僅拿下卅六萬餘票，賴清德五十八萬七八九九票險勝侯友宜五十八萬七二五八票，雙北就讓賴蕭攻下一百五十萬餘票。

侯友宜參選總統後挨批「落跑市長」，氣勢不斷跌落，即使在選前一個半月「藍白合」破局後，侯的聲勢躍升，拉近與賴的差距，卻又碰上「凱旋苑」和新北國三生割頸案，侯曾說「新北有事就是侯友宜有事」，社會氛圍不利於侯的選情，最終衝擊新北本命區得票。

民進黨有中央執政優勢，且在新北也有鐵打不動的綠營基本盤，賴清德面對侯柯攻擊先採冷處理，直到「賴皮寮」事件發酵後才親上火線還擊，也贏得不少同情票；綠營小雞空戰猛攻侯友宜落跑與執政缺失，透過綿密組織戰，在北台灣插綠旗。

侯友宜選舉過程一路苦追，藍綠各自歸隊後，藍營慘遭柯文哲瓜分票源，即便台北市長蔣萬安賣力輔選，讓北市藍綠得以緊咬，但南台灣大缺口「北票卻難補」，造成藍營未能衝出勝局。

民眾黨候選人柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）到投票所投票。記者許正宏／攝影
民眾黨候選人柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）到投票所投票。記者許正宏／攝影

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，柯本就對新竹人有號召力，在桃園又捲走年輕人選票和雙北移民家庭，非綠選票無法集中支持國民黨，讓賴清德獲利。

國民黨在新竹縣雖由縣長楊文科與藍營基層組織串連，新竹市議長許修睿也歸隊拉抬，但侯康配氣勢明顯受柯文哲「家鄉效應」削減。

苗栗縣長鍾東錦雖挺侯，藍軍卻出現分票危機，柯文哲守住年輕及中間選民，前縣長徐耀昌力挺鴻海創辦人郭台銘，侯友宜在苗栗領先，但仍不敵大局。

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