北台灣／侯柯搶票 本命區都失守

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四大選結果出爐，民進黨總統候選人賴清德一舉擊敗藍白總統候選人侯友宜、柯文哲的雙北本命區防線，藍白棄保未發酵，從苗栗以北，侯、柯互相搶票，藍白「雙北雙輸」，反為賴清德奠定勝基。

侯友宜新北本命區破防，賴蕭配九十四餘萬票、侯康配八十六餘萬次之，柯盈配六十四剩萬票墊底；柯文哲本命區的台北市僅拿下卅六萬餘票，賴清德五十八萬七八九九票險勝侯友宜五十八萬七二五八票，雙北就讓賴蕭攻下一百五十萬餘票。

侯友宜參選總統後挨批「落跑市長」，氣勢不斷跌落，即使在選前一個半月「藍白合」破局後，侯的聲勢躍升，拉近與賴的差距，卻又碰上「凱旋苑」和新北國三生割頸案，侯曾說「新北有事就是侯友宜有事」，社會氛圍不利於侯的選情，最終衝擊新北本命區得票。

民進黨有中央執政優勢，且在新北也有鐵打不動的綠營基本盤，賴清德面對侯柯攻擊先採冷處理，直到「賴皮寮」事件發酵後才親上火線還擊，也贏得不少同情票；綠營小雞空戰猛攻侯友宜落跑與執政缺失，透過綿密組織戰，在北台灣插綠旗。

侯友宜選舉過程一路苦追，藍綠各自歸隊後，藍營慘遭柯文哲瓜分票源，即便台北市長蔣萬安賣力輔選，讓北市藍綠得以緊咬，但南台灣大缺口「北票卻難補」，造成藍營未能衝出勝局。

民眾黨候選人柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）到投票所投票。記者許正宏／攝影

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭說，柯本就對新竹人有號召力，在桃園又捲走年輕人選票和雙北移民家庭，非綠選票無法集中支持國民黨，讓賴清德獲利。

國民黨在新竹縣雖由縣長楊文科與藍營基層組織串連，新竹市議長許修睿也歸隊拉抬，但侯康配氣勢明顯受柯文哲「家鄉效應」削減。

苗栗縣長鍾東錦雖挺侯，藍軍卻出現分票危機，柯文哲守住年輕及中間選民，前縣長徐耀昌力挺鴻海創辦人郭台銘，侯友宜在苗栗領先，但仍不敵大局。

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