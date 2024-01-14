突圍藍綠 民眾黨成第三大黨

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民眾黨總統候選人柯文哲面對藍綠夾殺，仍靠著年輕人穩住基本盤，在資源有限的情況下，最終未被「棄保」，拿下超過百分之廿六的得票率，驗證柯文哲曾說，台灣第三勢力板塊成形，成為柯文哲四年後再戰總統大選的底氣。民眾黨人士表示，這場選舉證明台灣有第三勢力的版圖，柯文哲雖然未能如願當選，但民眾黨站穩第三大黨也是一大收穫。

藍白合破局後，柯文哲陣營一度士氣、聲勢低迷，甚至多家民調顯示支持度跌破百分之廿；同時，民進黨猛打柯文哲農地爭議，國民黨則不斷出招棄保，柯文哲靠著全台走透透車掃、造勢，穩住選情，讓民眾看到勝選的希望，選前最後兩周，柯文哲人氣爆棚，率領民眾黨站穩第三大黨。

柯文哲競選總幹事黃珊珊致詞時紅了眼眶表示，這場選舉柯文哲用愛跟溫暖，而不是仇恨動員跟撕裂，民眾就是民眾黨存在的動力跟靠山，即便面對藍綠夾殺依然奮戰到底，不用靠樁腳、花錢參選，感謝公民的力量，讓民眾黨成為台灣新生力量。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則哽咽說，民眾黨資源少、人力少，但從來沒有放棄信念，雖然票數不如預期，「但我們真的沒有輸」，這段期間看到各地造勢，凸顯人民想要改變的力量。

民眾黨人士表示，去年柯文哲宣布參選總統時被當笑話，認為民眾黨支持率僅百分之十，憑什麼選總統；藍白合破局後，國民黨放話要把柯文哲打到得票率百分之十四以下，事實證明民眾黨已經是第三勢力政黨，不論對手如何攻擊，台灣政治版圖三強鼎立已經成形，未來民眾黨扮演角色會愈來愈重要，合縱連橫空間大增。

新國會民眾黨成為關鍵少數，柯文哲表示，未來不會固定只跟誰合作，他不喜歡像其他政黨一樣，在立院投票時，黨鞭要舉牌告知投票意向，民眾黨會按照議題，講得有道理會支持。

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