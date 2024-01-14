南台灣／綠營優勢不再一面倒
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
民進黨總統候選人賴清德選前喊出「台南得票破歷史紀錄、高雄要破百萬票」，雙雙落空，南台灣雖然一片綠油油，但國民黨最後階段猛攻台南光電、黑金弊案，賴清德除了在台南市得票勉強突破百分之五十一得票率，其他濁水溪以南的縣市，賴清德都未攻破過半得票率，顯示民怨仍在延燒，成為警訊。
賴清德當選兩任台南市長得票率都超過六成，連任時更破紀錄高達百分之七十二，至今無其他縣市長能及，蔡英文總統第二任在台南得票百分之六十七獲第一，但是台南藍、白共拿下近半選票，賴在本命區得五十七萬多票、得票率百分之五十點九，低空飛過一半得票率，遠不如預期聲勢。
高雄市長陳其邁在這次選舉深入各選區輔選，藍營大咖多次南下催票「決戰高雄」，但僅護住基本盤，加上民眾黨總統候選人柯文哲分票，讓賴清德在高雄得到八十萬多票、得票率百分之四十八點八。
此外，賴清德在雲林縣得票率百分之四十五、嘉義縣百分之四十八、嘉義市百分之四十三、屏東縣百分之四十八，民進黨雖然仍在國境之南占優勢，但得票不再是一面倒，藍白在下次大選皆有突破空間。
國民黨前議員謝龍介前年選市長時就猛攻光電弊案，侯康選前再到七股反對「不當種電」，在南部隱隱發酵，但侯友宜雖是嘉義人，但在地綠營勢力穩固，加上柯文哲搶票，侯友宜並未發揮「南部囡仔」優勢；至於民眾黨雲林以南只有高雄一名立委候選人，缺乏在地組織，於台南、高雄得票率都過不了百分之廿五。
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