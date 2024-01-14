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桃園市／白營分票 侯輸賴1個百分點

聯合報／ 記者賈寶楠鄭國樑陳俊智朱冠諭／桃園報導
桃園市總統候選人得票 資料來源／中選會
桃園市總統候選人得票 資料來源／中選會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統選舉結果揭曉，賴清德再次為民進黨踏破藍軍鐵板桃園市，得票雖不比蔡英文選總統亮眼，仍拿下3組候選人最高的47萬票、得票率35%，國民黨侯友宜緊追在後，僅輸1.5萬票，民眾黨柯文哲初試啼聲拿下3成選票，未受棄保操作影響，證明自身票房魅力足使三強鼎立。

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桃市總統、副總統選舉投票率約72.2%，較上屆74.4％低，選情愈到最後關頭氣氛愈詭譎。昨晚開票結果，民進黨賴清德、蕭美琴47萬6441票，得票率35.27％，國民黨侯友宜、趙少康46萬823票，得票率34.12％，民眾黨柯文哲、吳欣盈41萬3528票，得票率30.61%。

回顧2020年大選，民進黨蔡英文、賴清德在桃市斬獲81.7萬票、得票率57.13％大勝，輾壓國民黨韓國瑜張善政的52.9萬票、得票率40％，和親民黨宋楚瑜、余湘的6.3萬票及得票率4.8％；以行政區而言，國民黨只贏復興區，其餘盡歸綠營版圖。

今年民進黨贏得桃園、大溪、蘆竹、大園、龜山、新屋和觀音共7個區，國民黨拿下中壢、楊梅、八德、龍潭、平鎮和復興共6區，綠營小勝；民眾黨雖未攻下一城一池，各區得票數卻緊追藍綠，甚至在大園、觀音贏了國民黨，在楊梅贏了民進黨。

主要票倉開票結果，桃園區綠營10萬票、藍營9萬、白營8萬，中壢區藍營9萬票、綠8.2萬、白7.8萬，都打破2020年民進黨得票過半的局面，顯示桃園三強鼎立已形成。

「柯文哲得票太高。」國民黨桃市黨部主委黃敏恭說，桃園是六都最年輕城市，年輕人多、好惡分明，國民黨難操作集中選票，「連挺市長張善政的年輕票也轉移到柯文哲身上」。

民進黨議會黨團指出，選前低估柯文哲實力，認為最多拿2成，從昨天結果看來，柯應該也吸走綠營的年輕票，才讓賴清德得票不如預期。

民眾黨桃園市黨部主委黃成峻說，黨部起初目標就是總統有30％支持度，打成藍綠白三腳督，雖然最後沒當選，但成績不錯，未來會繼續努力。

民進黨賴蕭配在桃市的民調支持度始終維持一定水準，投票結果卻未如行政院副院長鄭文燦在選前喊出要贏8萬票；黨部認為，未來要加強呼喚年輕人回歸。

國民黨侯康配明顯受到民眾黨瓜分選票影響，未像市長張善政選舉時幾乎13區全勝，內部評估，桃園成績仍在全國領先，市府功不可沒。至於民眾黨過去無法撼動藍綠，今年卻望其項背，柯文哲魅力可見一斑。

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