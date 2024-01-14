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三強對決 創下總統大選三「最」

聯合報／ 記者屈彥辰
2024台灣總統大選三方對決（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。圖／聯合報系資料照片
2024台灣總統大選三方對決（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四大選拉鋸到最後一刻勝負才見分曉，國民黨侯康、民進黨賴蕭、民眾黨柯盈三方對決，互有交鋒、互不相讓，卻也讓三組人馬創下在野整合歹戲拖棚之最、三國混戰刺激之最、副手搶眼之最；更別說在投票前最後一周，國防部還發出國家級警報，把衛星當成飛彈，可說是本次大選中的最驚嚇。

其中歹戲拖棚之最，指藍白合宛如八點檔的戲碼，一路從民眾黨總統候選人柯文哲在前總統馬英九見證下，與國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜簽定六點共識，再急轉直下，柯營翻臉不認，最後藍白於君悅飯店撕破臉，使藍白支持者齊聲痛罵「歹戲拖棚」，不若二○○○年連宋分手、二○○四年連宋合作來得乾脆。

其次是選戰刺激之最，由於選戰是藍綠拉鋸到最後一刻，白營一旁虎視眈眈，也讓選戰無冷場的時候，侯友宜急起直追，脫離「侯老三」的過程，令泛藍支持者拍案叫絕。

民進黨總統當選人賴清德則如龜兔賽跑中的兔子，選戰前期幾乎「躺著選」，見侯迎頭趕上，方自樹下驚醒狂奔千里，柯文哲則如四處潛伏的伏擊者，三不五時就會出現，為膠著的選戰加點佐料，令媒體永遠有金句可寫。

最後是副手搶眼之最，民進黨副總統當選人蕭美琴四平八穩，還沒被公布擔任副手就成功出口轉內銷，民眾黨副總統候選人吳欣盈的「約翰走路」記憶及愛馬仕包精準估價，博得版面但難替選情加分，國民黨副總統候選人趙少康辯才無礙，自帶鎂光燈，幾乎是挽救國民黨傾頹選情的ＭＶＰ。

二○二四總統大選，過程中三強的合縱連橫、爾虞我詐，勝負非要到開票當天才見分曉，就連原本應該低調的副手搭檔也話題十足。如今大選塵埃落定，不管過程中的風風雨雨，都已在台灣的民主發展上留下歷史的一頁。

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