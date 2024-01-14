網路爭霸 柯文哲強勢威脅綠天下

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四年總統及立委選舉落幕，選前的戰場也從實體打到虛擬網路，原本過去獨占網路風向的民進黨，如今遭受來自於民眾黨總統候選人柯文哲的重大挑戰，數位戰場不再是綠營網軍的天下。

從二○一四年台北市長選戰以來，包括二○一六年總統大選、二○一八年高雄市長選舉、二○二○年總統大選，常見政治人物與網紅、網路意見領袖合作，透過直播節目或合體打開知名度，隨著社交網站崛起，政治人物也開始聘請小編，專責經營自身的社群平台。

民進黨向來擅長操作空戰，民進黨總統當選人賴清德去年上任黨主席後，修正中央黨部組織規程，合併媒體創意中心、網路社群中心設立新媒體中心。賴清德當時表示，除了傳統的大眾媒體，民進黨也必須更重視新媒體的傳播平台，提供即時且精準的訊息。

不過，柯文哲的從政之路，長期以來的強項就是網路，ＹＯＵＴＵＢＥ官方頻道更在選前突破百萬訂閱，正式加入「百萬網紅」的行列，成為台灣首位ＹＯＵＴＵＢＥ百萬訂閱的政治人物，再加上柯文哲支持者黏著度高，難有政治人物撼動其地位。

但數位戰場稍為操作不慎，隨時都有翻車的危險。去年最經典的案例莫過於農業粉專「Lin bay好油」事件，台灣在去年九月爆發超思進口蛋爭議，「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨政策會黨工許哲賓自導自演，檢警朝向共犯結構、網軍等方向調查，事後更查出有超過千組以上的臉書帳號。

另外，民眾黨提名戰國策公司創辦人吳春城為不分區立委候選人，去年十二月卻有自稱是戰國策的前員工，指控民眾黨透過戰國策養網軍，涉嫌在ＰＴＴ洗版帶風向。

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴一月初推出「我們一起，在路上」影片，儘管賴清德競選總部聲稱，該競選片推出後短短一天就吸引超過六一五萬次觀看，不過卻被網友抓包，很多在該影片回文表達支持的人，都是影片發布前幾個小時才註冊的帳號，甚至連大頭貼都還沒放，就先跑去留言衝流量。

在自媒體盛行的當今，許多年輕人獲取候選人的資料，早已不是傳統的報章或電視媒體，更多的是透過ＰＴＴ、社群網站及ＹＯＵＴＵＢＥ頻道，網軍固然能創造趨勢走向，但未必有聲量就是好事，甚至不時還會有翻車的風險，值得作為所有政治人物的警惕。

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