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竹苗／三腳督激戰 藍營展現基層實力

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬范榮達／連線報導
苗栗縣立委選舉結果，藍營揮出全壘打，縣長鍾東錦（左）對邱鎮軍（右）頗有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣立委選舉結果，藍營揮出全壘打，縣長鍾東錦（左）對邱鎮軍（右）頗有期許。記者范榮達／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

大選落幕，國民黨侯友宜在竹縣、苗縣都成功從三腳督激烈戰局勝出，展現竹苗藍營基層實力。雖然民進黨賴清德延續蔡英文在竹市連續取勝的局面，但民眾黨柯文哲的「家鄉效應」不容小覷，在竹市敗給賴清德不到0.5個百分點，竹縣也緊咬侯友宜，差距不到兩個百分點，民眾黨在大新竹仍大有可為。

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2020大選民進黨蔡英文在新竹市得票率過半，取得五成二，從東區、北區到香山區都大勝國民黨韓國瑜。此次總統大選「三腳督」，柯文哲在家鄉本命區新竹市，有底氣足以和藍綠抗衡，最後賴、柯得票率各為34.79%、34.30%分居一、二名，國民黨侯友宜以30.90%墊底。

新竹市東區人口最多，12萬張選票是竹市最大票倉，因坐擁竹科、清交大與工研院等學術研究機構，外來人口多青睞第三勢力，也讓新竹市出身的柯文哲在東區小贏，但賴清德在北區及有「民主聖地」之稱的香山區都勝出，綠白整體實力接近。

新竹縣是傳統客家庄，長期屬國民黨優勢選區。2020大選結果，韓國瑜在竹縣以些微票數1844票擊敗蔡英文，但竹北大票倉由蔡英文得票拿下過半53%，顯見藍綠距離拉近。侯友宜在新竹縣獲縣長楊文科與眾多藍營議員、社團大串連相挺，成功凝聚藍營氣勢，斬獲12萬6016票、得票率37.03%，成功擊敗白、綠。

竹縣前三大票倉為竹北市、竹東鎮與湖口鄉，竹東與湖口向來藍大於綠，此次也沒讓侯友宜漏氣，得票大獲全勝。竹北市外來人口與年輕家庭多，選民結構較青睞第三勢力，柯文哲在竹北市拿到38.33%，大贏賴清德的30.99%，顯見賴清德雖苦心經營客家選票，帶來桃竹苗大矽谷計畫政見利多，也沒能掌握竹北大票倉，吃下敗仗。

苗栗縣向來為藍營優勢選區，侯友宜拿下13萬1230票最高，政壇人士最為意外的是柯文哲得票異軍突起，在竹南鎮拿下最高票1萬7423票，賴清德僅在傳統綠營地盤的通霄、苑裡和卓蘭鎮占優，年輕柯粉不論輸贏的投票傾向，衝擊民進黨得票。

這次總統大選，除了柯文哲白色力量，前縣長徐耀昌一度曾帶走部分支持者，轉向鴻海集團創辦人郭台銘，郭後來不選，徐雖於選舉前夕，拋出民進黨於2015年間苗栗縣府財政危急之時伸援手，但各陣營支持者早已定位，未發揮足夠影響力。

竹、竹、苗總統候選人得票 資料來源／中選會
竹、竹、苗總統候選人得票 資料來源／中選會

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