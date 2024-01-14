新北市／票倉鬆動 綠攻破 藍重挫

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選結果出爐，民進黨賴清德、蕭美琴在新北市以94萬8818票領先，國民黨侯友宜、趙少康拿86萬4557票，民眾黨柯文哲、吳欣盈64萬5105票，侯友宜本命區重挫，包含板橋、三重、新莊幾個大票倉都由綠軍攻下，藍軍連4成得票基本盤都失守。

新北市是全台最大票倉，是兵家必爭之地，投票率72.78%，新北2024總統選舉人數為340萬2064人，較2020年增加8萬605人，今年20歲至29歲選民高達47萬5930人。

侯友宜在大漢溪以北的綠營鐵票區全軍覆沒，只守住中和、永和、新店、淡水、汐止等大選區，瑞芳、深坑、三芝、石門、烏來雖然有贏，但贏的幅度不大，不敵對手。昨天開票結果，民進黨賴蕭配得票率38.59%、國民黨侯康配得票率35.17%、柯盈配26.24%。

侯競逐大位，難以擺脫帶職參選的緊箍咒，難以延續2022選戰一路穩定領先氣勢，一度陷入苦戰，結果侯康配在新北輸給賴蕭配8萬4千多票。

民進黨新北市操盤手、賴清德新北競總執行總幹事陳世榮認為，總統選舉與市長層級差異大，侯從政見發表會到辯論會表現看到他的侷限性，與賴清德穩健形象成強烈對比，其次民眾在親中與愛台之中做出選擇。

民進黨立委席次9席掉到剩6席，與藍營打成平手。侯康配新北競選總幹事李乾龍說，新北12席區域立委，藍軍席次從3席成長到6席，成績不差，總統票不如預期原因包含柯文哲參選、前總統馬英九一席話發酵等。

國民黨新北黨部主委黃志雄說，社會氛圍討厭藍綠，加上青年票遭白營磁吸，很多中間及青年選民即使不投柯，也未必會投侯，藍營青年票拓展出現困境。黃也說，過程已盡力，市長選舉模式不能拿來複製到總統選舉，中間有諸多因素，藍營要加強經營青年及中間選民。

回顧2018新北市長選戰，民進黨蘇貞昌對上國民黨侯友宜，蘇貞昌拿87萬3692票、侯友宜獲116萬5130票，得票率57.14%，侯贏對手29萬1438票，僅在三重、蘆洲、石碇、坪林等區小輸。2022年侯友宜連任市長一役得票115萬2555票，得票率62.42%，在新北29個行政區全數領先當時民進黨對手林佳龍，勢如破竹。

昨天開票結果，侯在板橋、新莊、三重、土城等大票倉都輸給對手。受三腳督分票影響，賴清德在新北獲94萬多票，相較於蔡英文2016年在新北拿116萬、2020年在新北獲139萬，只能算是守住基本盤。

新北市總統候選人得票 資料來源／中選會

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