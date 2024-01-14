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宜花／白瓜分…藍綠褪色 得票不如2020

聯合報／ 記者王燕華戴永華／連線報導
民進黨在宜蘭總統與立委選舉雙贏，並未出現分裂投票。圖／本報資料照
民進黨在宜蘭總統與立委選舉雙贏，並未出現分裂投票。圖／本報資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統選舉開票結果，宜蘭、花蓮兩樣情。民進黨總統當選人賴清德在宜蘭勝選，但得票率遠比不上蔡英文選總統時亮眼，甚至未衝破選前喊出的5成門檻；國民黨總統候選人侯友宜在花蓮13個鄉鎮市全面領先，綠營難以撼動，「鐵藍區」依舊穩如泰山。不過，民眾黨瓜分選票，使得藍綠兩黨在宜花的總統得票率都不如2020大選。

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蔡英文總統2016年選總統宜蘭獲得62.06%得票率，4年後2020年更高，衝出63.28%得票率，全國各縣市名列前茅；這次總統大選，民進黨一如預期在宜蘭拿下勝戰，不過賴蕭配得票率卻下滑到4成多；蔡英文2020年雖然在花蓮選得不好，仍有35%，這次打出「花蓮女兒」蕭美琴牌，得票率卻大幅滑落到只剩約25%，僅以些微幅度領先柯盈配，雙方幾乎平手。

國民黨也差不多，侯康配在宜蘭縣拿了29%，比不上韓國瑜與張善政上次在宜蘭的33%，花蓮也一樣，韓國瑜與張善政4年前在花蓮得到超過6成選票，這次下滑到僅剩5成。

藍綠的總統得票不如以往，主要是年輕族群選票流向柯文哲。以往宜蘭以傳統陸戰為主，但自從4年多前陳琬惠在宜蘭參選縣長開疆闢土，這次捲土重來選立委，與總統候選人柯文哲互相拉抬，激發出支持者熱情，柯陳兩人以藍綠外的第三勢力，雙雙創下超過兩成的得票，並不算差。

民眾黨雖然未在花蓮縣提名區域立委，但是總統投票結果顯示，有不少對藍綠都失望的選民，尤其是年輕人，選擇將手中一票投給柯文哲。

宜、花總統候選人得票 資料來源／中選會
宜、花總統候選人得票 資料來源／中選會

2024選舉 2024總統選舉

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