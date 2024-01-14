藍營究責 輸在各自算計不同心

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四大選，國民黨無法奪下總統大位，但在國會大有斬獲，不過相較去年九合一大選大勝，一舉囊括十三個縣市，這次無法乘勝追擊贏得中央執政權，相當可惜。歸結總統大選敗選原因，除了三腳督選戰、在野力量分散，最主要的原因還是輸在各自算計不同心，一盤好棋下到輸。

國民黨這次大選的提名策略，一開始就沒有處理好，從初選和徵召方式的爭議，到郭台銘加入的「類初選」，「郭侯之爭」讓黨內挺侯派、挺郭派對立，劃出一道鴻溝，郭台銘後來獨立連署參選，連結國民黨派系山頭和議會，郭台銘和朱立倫之間還扯出「誰找牛鬼神蛇」，關係決裂。

侯友宜雖在徵召之戰勝出，但因郭台銘的因素，黨內「換侯聲」不斷，侯友宜的競選團隊組成小圈圈，多是市府團隊，也沒有做好打「總統級選戰」的準備，以為用競選新北市長的模式就能打贏選戰，太過自信和輕敵，導致一起步就錯，加上團隊還多頭馬車，光是市府團隊就分成「市府派」和「競辦派」，接下來更犯下連串錯誤。

國民黨總統候選人侯友宜（前排中）昨晚在副總統候選人趙少康（前排右二）及黨主席朱立倫（前排左二）陪同下，發表敗選感言，並鞠躬向支持群眾致意。記者侯永全／攝影

這些錯誤包括侯面對國政議題多半以「侯侯做代誌」一詞回應，被民進黨議員狂攻猛炸，欲將侯友宜打成「草包」形象；新北幼兒園餵藥案事件，侯市府危機處理也太慢，即便檢方後來證明該案為烏龍案，傷害卻已經造成。

「市府派」與「競辦派」內訌不斷，侯友宜請出金溥聰擔任競辦執行長主持大局，金和力主換侯的藍營小雞逐一溝通，慢慢化解朱侯之間的心結，朱侯金三人建立默契，助侯穩住陣腳，「換侯」聲才消音，侯的團隊才步上軌道，但自己人內耗就耗掉不少時間。

初期一連串自亂陣腳，產生蝴蝶效應，使侯友宜在整場選戰中都在後方追趕，甚至也給了民眾黨總統候選人柯文哲破繭而出的機會，藍白合不合的紛擾，藍營內部意見不一，反而助長柯文哲壯大了聲勢，最後在藍白合破局後，侯友宜才全力衝刺，但時間不足，柯文哲已尾大不掉，就算操作棄保也為時已晚。

侯友宜在訪美、政見會、辯論會表現好，高度和格局都有明顯蛻變成長，藍白各自登記後侯友宜有趙少康相助，氣勢高漲，曾有一度逼近賴清德，甚至部分民調出現黃金交叉，但民調大好時，卻又犯下致命錯誤。

但當賴清德因「賴皮寮」事件敗退時，新北市府明明兩個月前就有空照圖，卻等到前立委黃國昌、藍營民代接連查出來，過好幾天新北市府才拋出，保守打法反讓賴清德還以顏色，以凱旋苑痛擊侯友宜，侯團隊卻輕忽賴營「冷飯熱炒」的殺傷力，之後新莊段土地也被拿出來打，侯團隊自認這些議題早在去年市長選舉就被檢驗沒問題，侯還以全國最高票風光連任，沒想到這次被一路追打，民調掉了好幾趴。

藍營人士表示，黨中央、侯競辦山頭林立，總是各開各的記者會，無法集中砲火痛擊對手，藍營從一開始的內訌到打選戰的多頭馬車，黨內意見總是難以齊一，總是說團結拚選戰，但當爭議出現卻卸責第一，甚至砲口對內猛轟自己人，腳步永遠凌亂，才是輸掉選戰的主因。

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