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台北市／非綠分裂 賴蕭得利險勝

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市總統候選人得票 資料來源／中選會
台北市總統候選人得票 資料來源／中選會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選藍綠白三腳督，民進黨候選人賴蕭配在北市以逾58萬票、逾38%的得票率，擊敗國民黨侯康及民眾黨柯盈配。北市賴蕭險勝侯康，藍營基本盤慘遭白營裂解，民進黨也在全國贏得大選。

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大選結果出爐，民進黨賴蕭配在台北市雖未超越蔡賴配2020年的53.65%、87萬5854票，不過賴蕭延續一路穩定領先氣勢，北市12行政區中，民進黨賴蕭配拿下中山、大同、萬華、士林、北投；國民黨侯康配雖拿下其他7行政區，但因柯盈配在各區都拿下20.97%至26.12%選票，國民黨無力回天。柯文哲在北市本命區墊底，僅拿下近37萬票，市長時期的得票幾近腰斬。

2020總統大選因為反送中、抗中保台牌、亡國感奏效，蔡賴配光在北市就大贏國民黨韓國瑜張善政的19萬票，除了文山區，選民結構藍大於綠的松山、中正和藍營鐵票區大安區，蔡英文都大贏韓國瑜，完全打破藍綠在北市的基本政治板塊，蔡英文幾乎橫掃北市，大獲全勝。

2022年底北市長選戰，民進黨因深陷黑金、重大治安及論文抄襲風暴，加上候選人陳時中個人仇恨值高，無黨參選的黃珊珊也無法突破藍綠夾殺，雖順利吸走中間選票，仍由國民黨蔣萬安憑藉藍營整體氣勢，加上個人穩紮穩打，重新打造藍營鐵票，僅靠藍營基本盤就勝出。

當年市長選戰，蔣萬安在台北市12行政區得票僅在大同區小輸，其餘11區都獲勝，被視為成功逆轉2020蔡英文的「小英旋風」。其中綠營票倉萬華區蔣萬安贏陳時中5千多票、大勝黃珊珊1萬4千多票；士林區也幾乎與陳時中打平，和蔡英文都打破過去北市藍綠基本政治板塊。

不過，2024大選最後倒數，賴蕭配在南部優勢區的大後方穩定情況下，逐漸將重心放在北台灣拔樁；侯康配藍白分之後選票一度回流，卻僅是曇花一現；柯盈配不斷批藍打綠，避免遭邊緣化，並且強打空戰彌補陸戰不足，拚搶政黨票，氣勢逐漸回穩，棄保難以操作，藍白分裂投票，民進黨獲得勝利。

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