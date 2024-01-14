柯文哲：下次一定可贏回國家

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選由民進黨推出的賴蕭配勝選，民眾黨候選人柯文哲昨（13）日抵達新莊競選總部向支持者發表談話，他表示，不會因為挫折就放棄。他向支持者喊話，下次我們一定可以執政，一定可以贏回這國家。「在這一次選舉，臺灣民眾黨至少已經成為一個關鍵的在野力量」。

柯文哲提及，他在支持者身上看到台灣人民如何熱愛這個國家，他也再次確認，你們就是台灣的希望，至少已成功向世界證明，台灣不是只有藍綠而已，而且也向世界證明，民主始終是台灣最重要資產。

他指出，你們支持的每一張選票，都表達對我們的認同和肯定，這也是台灣第一次在藍綠夾殺下撐出了三黨鼎立的全新局面，代表台灣真的需要藍綠以外的聲音，且會成為國家新方向，民主政治也是一個監督力量，也是政治的良心，也是人民可以依賴的力量，「所以我要請你們不要放棄，臺灣民眾黨不會放棄，我們一直在這裡繼續當台灣的良心，做你們的靠山。」

柯文哲說，臺灣民眾黨承諾不會辜負你們的期望，會堅持我們的信念，守護這個國家、守護未來，相信大家還是很難過，但我們沒有難過的時間，因為這個國家會繼續往前進，所以要繼續努力下去。

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