侯友宜：把悲憤轉為監督力量

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選結果昨（13）日揭曉，得票第二的國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康晚間近8時宣布敗選，侯友宜表示，對這次選舉結果，「非常遺憾，未能完成政黨輪替，讓大家失望了，我要在這裡表達12萬分的歉意」。

他表示，尊重台灣人民做出的最後選擇，民主的選擇就是人民做主，希望民進黨可以好好的把人民的話聽進去，也恭喜賴清德、蕭美琴兩位當選人，期許他們不要辜負人民對執政者的期待，一定要聽到人民的聲音。

侯友宜表示，這次國民黨上下一心，國民黨各縣市空前團結，但很可惜沒有完成政黨輪替。他向支持者喊話，謝謝夥伴們，不要哭泣、喪志，你們做得真棒、真好。

侯友宜說，這次選舉非常激烈，但重要的是希望各黨派選後一起面對台灣的挑戰，一定要團結在一起，不要分化衝突，他這輩子參選就是要團結台灣、團結所有的人，未來的政黨要好好面對台海問題、美中台關係，讓民眾可以有安定的歲月，他期待民進黨把人民的聲音聽進去，打造清廉有效率的政府。

他希望支持者可以難過，但不要氣餒，要把悲憤的力量轉化為監督民進黨的力量，這是台灣進步的力量，更是捍衛中華民國的力量。

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