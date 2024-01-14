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施政方針 賴清德釋出八字箴言

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
民進黨總統候選人賴清德在大選勝出。美聯社
民進黨總統候選人賴清德在大選勝出。美聯社

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選昨（13）日落幕，總統當選人賴清德在發表勝選感言時提到，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，未來施政方針將有四大方向，包括內閣組成將不分黨派用人唯才、有爭議的議題會尋求共識。

蔡英文總統昨天表示，期待在未來，包括她剩下的任期內，以及未來新任的總統，能啟動跟在野政黨、社會各界的各項溝通，讓選舉的結束成為共同面對挑戰、化解分歧的開始。

對於接下來的施政方向，賴清德提出，第一，他會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，都會納入施政方針。

第二，未來的人事布局，會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展努力。

第三，未來的施政，各黨派有共識的議題，他會優先處理，還沒有共識也沒有急迫性的，讓爭議先擱置並持續溝通。

第四，亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，會建立政策溝通平台，擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

民進黨在總統大選中勝出，賴清德首次談話中並提到，感謝台灣人民共同寫下民主新頁，並向世界展現對民主體制的珍惜，這是台灣永不放棄的堅持。

他同時感謝兩位對手展現的民主風度，稍早也分別接受他們恭賀的電話；也恭喜他們領導的政黨在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

面對國會不過半，賴清德也說，民進黨沒有維持過半席次，不如預期，這代表民進黨努力不夠，的確要虛心檢討。然這個選舉結果顯示，人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」。這新的民意，我們充分理解，完全尊重。同時，他也提到，作為2024世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利。

賴清德提到，在他的未來規劃中，期盼的是打造一個開放、公開、透明的政府，也會持續與在野黨溝通，不過自己現在仍是副總統身份，接下來最重要的任務除了持續完成副總統職責外，就是尋找人才組成好的政府為人民服務。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蔡英文

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