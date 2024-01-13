總統大選／沒守住本命區 侯友宜輸賴清德8萬票 區域立委藍成長到6席

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

2024總統大選新北市票數公布，賴蕭配拿下94萬8818票，侯康配得86萬4557票，柯盈配64萬5105票，投票率72.78％，國民黨總統候選人侯友宜從2022市長選舉大贏局勢，2024在三腳督情況下，變成輸民進黨總統候選人賴清德8萬多票，沒有守住本命區。

新北市是全台最大票倉，更是兵家必爭之地，新北2024總統選舉人數為340萬2064人，較2020年增加8萬605人，今年新北20歲至29歲新世代選民高達47萬5930人。

回顧2018新北市長選戰，民進黨蘇貞昌對上國民黨侯友宜，蘇貞昌拿87萬3692票、侯友宜獲116萬5130票，得票率57.14%，侯贏對手29萬1438票，僅在三重、蘆洲、石碇、坪林等區小輸。2022年侯友宜連任市長一役得票115萬2555票，得票率62.42%，在新北29個行政區全數領先當時民進黨對手林佳龍，勢如破竹。

2024侯友宜代表國民黨參選總統，卻難以擺脫帶職參選的緊箍咒，難以延續2022選戰一路穩定領先氣勢，一度陷入苦戰，而最終開票結果，侯康配在新北輸給賴蕭配8萬4261票，原本大贏局勢，慘變成僅贏少數13區如中永和、新店等區，賴清德在新北大區如板橋、新莊都一一拿下。

加總侯、柯兩陣營的票數，大於賴蕭配得票，而在選舉期間，藍白合談不攏最終失敗，確實影響到民眾投票意願，進而影響侯友宜本命區票數。另，即便有超過6成民意對執政黨表達不滿，也無法完成政黨輪替。前總統馬英九在選前幾天談到要相信習近平相關言論，也對選票有傷。

比對2016年、2020年、2024年綠營票數，蔡英文選舉時拿下116萬5888票及139萬3936票，開出綠營選舉好成績，反觀賴清德只得近95萬票，雖已是新北第一高票，但只算是守住基本盤。

新北區域立委有12席，民進黨立委席次從9席掉到剩6席，與藍營打成平手。侯康配新北競選總幹事李乾龍說，新北12席區域立委，藍軍席次從3席成長到6席，成績不差，總統票不如預期原因包含柯文哲參選、前總統馬英九一席話發酵等。

國民黨新北黨部主委黃志雄分析，整體社會氛圍討厭藍綠，加上青年票遭白營磁吸，很多中間及青年選民即使不投柯，也未必會投侯，藍營青年票拓展出現困境。黃也說，過程已盡力，市長選舉模式不能拿來複製到總統選舉，中間有諸多因素，藍營要加強經營青年及中間選民。

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