立委選舉結果／113席次揭曉 國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席
‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》
今年國會選舉競爭激烈，國民黨最終以52席險勝民進黨的51席，成為立法院最大黨；關鍵在民進黨搶救不分區王義川失敗，與國民黨不分區各搶下13席，但因為區域立委少國民黨一席，不但失去過半，也落居第二大黨。
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