「賴蕭配」贏得大選！綠營雖勝出國會卻未過半 新政府恐面臨這些挑戰

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

台灣於1月13日舉辦2024年總統和立委選舉，據台灣中央選舉委員會的開票資料顯示，截至當地時間21時，本屆台灣總統大選的三組參選人的得票率分別為：1號民眾黨組合柯文哲、吳欣盈獲26.46%；2號民進黨組合賴清德、蕭美琴為40.05%；3號國民黨組合侯友宜、趙少康為33.49%。

其中，賴清德、蕭美琴獲得超過550萬張選票，將成為新一屆的台灣總統和副總統，而民眾黨和國民黨參選人皆在稍早發布敗選感言。

賴清德：維持台海和平是使命

獲得最多選票的民進黨組合賴蕭配——賴清德和蕭美琴在競選總部記者會上感謝兩位對手展現的民主風度，並且提到將深入研議他們的政見和主張，只要符合國家發展所需，都會將其納入施政方針。

對於國際社會關心的兩岸議題，賴清德表示，維持台海和平穩定是他擔任總統的重要使命。他提到：「將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。」賴清德同時也強調，面對「中國的文攻武嚇」，他有守護台灣的決心。

國民黨、民眾黨參選人提前宣布落選

代表國民黨參選的侯友宜、趙少康當天晚上7點56分在國民黨開票之夜會場上自行宣布落選，表示遺憾未能完成政黨輪替。侯友宜向支持者道歉稱：「我讓大家失望了，我在這裡深深表達十二萬分歉意，抱歉，對不起大家」。

民眾黨參選人柯文哲、吳欣盈也於晚上8點多在民眾黨競選總部宣布落選。但他指出，這是台灣第一次在藍綠夾殺之下，出現三黨鼎立的全新局面。柯文哲也向民眾喊話稱：「只要我們繼續努力下去，下一個4年我相信我們會贏得更多的認同、團結更多的力量。」

新政府的諸多挑戰

不過，民進黨本次勝選總統的背後仍有不少挑戰，特別是賴清德一向被中國政府視為台獨分裂的「麻煩制造者」。國台辦曾批評賴清德聲稱延續「蔡英文路線」，就是要「接著走謀獨挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近」。

此外，在本次選舉中，國民黨和民進黨的立法委員席次相當接近，若最後沒有政黨贏得多數席位，將導致立法和預算案受阻。

（綜合報導）

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