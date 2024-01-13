藍綠白三贏也三輸 黃揚明：「雙少數總統」賴清德要學習妥協

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉現正開票中，資深媒體人黃揚明稍早在臉書中分析此次選情，認為無論是國民黨、民進黨或民眾黨，皆呈現「三贏與三輸」，賴清德雖然贏面極大，但由於國會未過半，必須學習妥協；侯友宜的政治生命應該最多到新北市長卸任結束，而柯文哲的得票若超過民眾黨太多，可能引發黨內不穩情形。

黃揚明在臉書中以「三贏與三輸」為標題表示，這次結果應該是「賴清德最有可能會當選總統，國民黨成為國會最大黨，而柯文哲得票超乎外界預期的高」。他分析這會是賴贏總統、藍贏國會、柯穩住第三勢力的三贏局面。

但黃揚明也說，這也可能會是「三輸」的局面。以賴清德來說，即便當選總統，也是得票率及國會席次的「雙少數總統」，必須要學習妥協。

而侯友宜會因為得票率遠不如預期得理想，回任新北市長後，令外界關注的將會是如何修補與選民的關係，「而他的政治生命應該最多就到新北市長卸任結束」。對國民黨來說，則要繼續觀察黨內如何爭取年輕世代支持，及兩岸路線是否調整。

再觀察民眾黨，黃揚明說，柯文哲的總統得票數若是遠遠超過民眾黨政黨票太多，「將使民眾黨的未來可能很不穩定」。

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