2024總統大選即時開票／選票陸續開出 彰化縣藍綠總部呈現兩樣情

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

隨著總統選票開票結果逐漸明朗，藍綠呈現兩樣情，民進黨彰化縣競選總部聚集人潮，並煮燒酒雞慶祝，反觀國民黨競選總部則現場支持者稀少，情緒陷入低潮，希望有奇蹟出現。

民進黨彰化縣競選總部主委陳永昌、競選總幹事林世賢、財務長黃淑娟及縣黨部主委楊富鈞均坐鎮總部，都十分興奮，陳永昌說，賴蕭配一路領先，每開出50萬票，都加大差距，大家都高呼「凍蒜」，儘管連日輔選十分辛苦，但十分值得。

至於國民黨競選總部，彰化縣副縣長林田富在開票時，也到總部，但因侯康配的選票一直落後賴蕭配，現場支持者甚少，情緒也低落，原本以為會贏，沒想到卻落後，一路苦追，希望能有奇蹟出現。

國民黨二選區立委候選人楊曜聰由於開票落後，總部支持者很少，情緒也低，但支持者認為，楊曜聰首次參選，能有這個成績已經很難得了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著總統選票開票結果逐漸明朗，民進黨彰化競選總部聚集人潮，洋溢歡樂氣氛。記者劉明岩／攝影 隨著總統選票開票結果逐漸明朗，民進黨彰化競選總部聚集人潮，總部主委陳永昌（左）、總幹部林世賢都到場坐鎮。記者劉明岩／攝影

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