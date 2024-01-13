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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

即時開票／政治版圖模型選舉結果第四次預測 柯盈配24.8%、賴蕭配40.4%、侯康配34.8%

區域立委選舉開票／賴惠員、陳亭妃自行宣布當選 民進黨台南攻下3席

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2024總統大選即時開票／「柯盈配」開票晚會越晚氣氛越熱烈 三千張椅子不夠坐

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
2024總統與立委投開票今天舉行，民眾黨支持者在4點後就聚集在競選總部前看開票力挺。記者潘俊宏／攝影
2024總統與立委投開票今天舉行，民眾黨支持者在4點後就聚集在競選總部前看開票力挺。記者潘俊宏／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員投開票日，民眾黨柯文哲吳欣盈競選總部前舉辦開票晚會，活動四點開始，五點前現場3000張椅子已經不夠坐，許多支持者站在舞台兩旁人行道應援。

🔥開票動態即時報

選票陸續開出，各陣營選票接近，隨著時間流逝，柯盈配支持者情緒也越來越高漲，不斷舉旗揮舞應援，這場選舉受到許多國際媒體關注，柯文哲競總有包括日本NHK等多家外媒前來報導和現場連線。

今天傍晚天氣轉涼，但柯文哲吳欣盈競選總部外支持群眾越晚越多，氣氛越來越熱烈，不少志工自發在觀眾席間發送柯陣營貼紙、小草等應援小物，並開放民眾索取競選海報等周邊競選品；支持者也帶著應援海報、做造型打扮到場等待開票結果。

柯文哲競選總部前越晚越熱鬧，不少支持者打扮造型前往應援，等待開票結果。記者歐陽良盈/攝影
柯文哲競選總部前越晚越熱鬧，不少支持者打扮造型前往應援，等待開票結果。記者歐陽良盈/攝影
柯文哲競選總部前越晚越熱鬧，聚集的支持者越來越多。記者歐陽良盈/攝影
柯文哲競選總部前越晚越熱鬧，聚集的支持者越來越多。記者歐陽良盈/攝影
此次選舉吸引國際媒體關注，包括NHK等外媒都在場即時連線報導。記者歐陽良盈/攝影
此次選舉吸引國際媒體關注，包括NHK等外媒都在場即時連線報導。記者歐陽良盈/攝影

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 民眾黨 柯盈配

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