聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024總統大選即時開票／「柯盈配」開票晚會越晚氣氛越熱烈 三千張椅子不夠坐
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
今天是第16任總統副總統及第11屆立法委員投開票日，民眾黨在柯文哲吳欣盈競選總部前舉辦開票晚會，活動四點開始，五點前現場3000張椅子已經不夠坐，許多支持者站在舞台兩旁人行道應援。
選票陸續開出，各陣營選票接近，隨著時間流逝，柯盈配支持者情緒也越來越高漲，不斷舉旗揮舞應援，這場選舉受到許多國際媒體關注，柯文哲競總有包括日本NHK等多家外媒前來報導和現場連線。
今天傍晚天氣轉涼，但柯文哲吳欣盈競選總部外支持群眾越晚越多，氣氛越來越熱烈，不少志工自發在觀眾席間發送柯陣營貼紙、小草等應援小物，並開放民眾索取競選海報等周邊競選品；支持者也帶著應援海報、做造型打扮到場等待開票結果。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言