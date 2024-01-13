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2024總統大選即時開票／北市「章魚哥」天玉里開票出爐 賴清德2149票、侯友宜2005票、柯文哲1094票
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
北市士林區天玉里過往大選的里內開票結果，與整體得票率相去不遠，素有「選舉章魚哥」之稱，2024總統大選今天下午4點開票一路到晚間5點30分全數開完。
天玉里現場開票結果，民進黨「賴蕭配」獲最高票2149票，國民黨「侯康配」2005票居次，民眾黨「柯盈配」1094票排第三，最終結果仍以中央選舉委員會為主。
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