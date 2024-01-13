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總統選舉即時開票／賴清德290萬票暫居第一 近50萬票差距領先侯柯

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即時開票／復仇成功！中二區顏寬恒領先林靜儀逾萬票 將自行宣布當選

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2024總統大選即時開票／北市「章魚哥」天玉里開票出爐 賴清德2149票、侯友宜2005票、柯文哲1094票

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市士林區天玉里6個投開票所位在天母國小，選務人員下午4點多著手開票作業。記者林佳彣／攝影
北市士林區天玉里6個投開票所位在天母國小，選務人員下午4點多著手開票作業。記者林佳彣／攝影

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

北市士林區天玉里過往大選的里內開票結果，與整體得票率相去不遠，素有「選舉章魚哥」之稱，2024總統大選今天下午4點開票一路到晚間5點30分全數開完。

🔥開票動態即時報

天玉里現場開票結果，民進黨賴蕭配」獲最高票2149票，國民黨侯康配」2005票居次，民眾黨柯盈配」1094票排第三，最終結果仍以中央選舉委員會為主。

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