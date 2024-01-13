聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024總統大選即時開票／賴清德破200萬票暫居第一 支持者超嗨
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部聚集大批支持者關心開票情況，近五點左右賴清德破200萬票，暫時領先侯友宜的183萬票及柯文哲的165萬票，支持者高興的揮旗吶喊慶祝。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言