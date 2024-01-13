2024總統大選即時開票／賴清德破200萬票暫居第一 支持者超嗨

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部聚集大批支持者關心開票情況，近五點左右賴清德破200萬票，暫時領先侯友宜的183萬票及柯文哲的165萬票，支持者高興的揮旗吶喊慶祝。

2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，民眾專心看著手機關心開票狀況。記者曾原信／攝影 2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，競總於下午4點55分宣布賴清德票數破200萬。記者曾原信／攝影 2024總統立委大選下午4點整開始開票，民進黨總統候選人賴清德競選總部前，有民眾揮舞烏克蘭及以色列國旗。記者曾原信／攝影 2024總統立委大選下午開票，民眾看到賴清德領先，嗨揮旗喊當選。記者曾原信／攝影

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