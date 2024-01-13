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2024總統大選即時開票／賴清德得票暫領先 本命區現場喊：台南人沒漏氣
‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》
總統立委投票下午4點結束，賴清德台南競總開票現場湧入支持者，開票約1小時後，賴清德得票數已破200萬票，競選總幹事王永順表示，原本擔心但目前小樂觀，開票結果比預期好一些。台南和高雄的領先票數差距持續拉開，「台南人沒有漏氣」，希望新北再拉大。
王永順說，先前一直很擔心台南投票率不夠高，因為選民對選情不是很熱。但昨天的選前之夜看起來信心大增，支持者人山人海，從林默娘公園到安億路人都是滿的，空拍機掃下去都是人，很興奮信心大增。今天天氣好心情好投票意願高，「也有天助」，投票率應快接近7成，都是好消息。
賴清德台南市後援會總會長康銀壽在賴清得票數達到300萬，要在台南市競選總部前主持開票，並迎接最後勝利。
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