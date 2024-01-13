2024總統大選即時開票／賴清德得票暫領先 本命區現場喊：台南人沒漏氣

總統大選投票結束，目前已進入開票階段，由民進黨候選人賴清德暫時領先，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲得票率分別為第二、第三位，財經專家胡采蘋分析，白營操作「棄侯保柯」議題，拿假民調宣稱柯贏侯，操作棄保，導致侯友宜成了冤大頭，不過侯依然領先，她無奈嘆「歡迎來到爾虞我詐的世界」。

2024-01-13 17:54