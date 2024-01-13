侯友宜完成投票 與民眾握手的痕跡是幸運符號

國民黨總統候選人侯友宜上午前往新北市板橋國小投票，侯友宜表示，投票時沒有攜帶任何幸運小物，身上有的幸運物就是不斷與支持者握手的雙手，充滿民眾「疼惜」的痕跡。侯友宜表示，家人非常支持他，昨晚造勢結束後還買了一大袋鹽酥雞慰勞他，全家人還聊天到半夜一點左右。

國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，侯友宜稱手上與民眾握手的痕跡，民眾的「疼惜」就是他的幸運符號。記者曾原信／攝影 國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，與民眾揮手致意。記者曾原信／攝影

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