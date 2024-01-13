快訊

新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

大咖女星投票比「這手勢」疑違法秒刪照 恐遭罰10萬元

沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

侯友宜完成投票 與民眾握手的痕跡是幸運符號

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影
國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。記者曾原信／攝影

國民黨總統候選人侯友宜上午前往新北市板橋國小投票，侯友宜表示，投票時沒有攜帶任何幸運小物，身上有的幸運物就是不斷與支持者握手的雙手，充滿民眾「疼惜」的痕跡。侯友宜表示，家人非常支持他，昨晚造勢結束後還買了一大袋鹽酥雞慰勞他，全家人還聊天到半夜一點左右。

國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，侯友宜稱手上與民眾握手的痕跡，民眾的「疼惜」就是他的幸運符號。記者曾原信／攝影
國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，侯友宜稱手上與民眾握手的痕跡，民眾的「疼惜」就是他的幸運符號。記者曾原信／攝影
國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，與民眾揮手致意。記者曾原信／攝影
國民黨總統候選人侯友宜上午前往板橋國小投票，與民眾揮手致意。記者曾原信／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨

延伸閱讀

選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

選前之夜壓軸登場！侯友宜：民進黨貪腐八年 賴清德當選將使台海不安

稱侯友宜「變臉像翻書一樣快」 蘇貞昌：對馬英九和政策都如此

現場直擊！侯友宜「贏回中華民國」選前之夜 逾10萬名支持者到場力挺

相關新聞

三位總統候選人完成投票 呼籲國人展現民主

今天是總統、立委投開票日，三位總統候選人一早都完成投票。

太緊張？蕭美琴新北永平國小投票忘帶身分證

今天是投票日，民進黨副總統候選人蕭美琴上午陪完蔡英文總統投完票後，到新北永和永平國小投票，吸引不少民眾向她打招呼，不過蕭...

影／賴清德回台南投票 投完去哪？笑回「有一連串的會要開」

今天是總統、立委投開票日，民進黨總統候選人賴清德一早到台南市安平國中投票，他除請國人踴躍投票，珍惜得來不易的民主，並表示...

侯友宜帶「幸運小物」投完票：全台展現民主 團結面對未來

國民黨總統候選人侯友宜上午到新北市板橋國小投票，侯友宜排隊時和投票民眾話家常，花了1分17秒投票，投票後，侯友宜說，今天...

吳欣盈守諾別賀瓏徽章投票 嘆沒電子投票民主缺一角

民眾黨副總統候選人吳欣盈到吳興國小投票，她感嘆台灣沒有電子投票，不管國內或國外，共200萬人左右無法參加選舉，民主缺一角...

柯文哲投票稱昨晚睡得很好 陳佩琪爆料：睡到打鼾

民眾黨總統候選人柯文哲今天與妻子陳佩琪到台北市金甌女中投票，柯文哲表示，平常心，前一晚睡很好。陳佩琪說，可能最近掃街比較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。