蔡英文：做股票的這幾年都有賺吧

蔡英文總統昨赴台中、彰化輔選時表示，她執政八年，經濟成長亞洲四小龍第一名，「做股票的這幾年應該都有賺吧？讓股市繼續繁榮下去」；去年有歲計盈餘，她告訴副總統賴清德，執政後要把中小企業轉型列為優先項目，讓中小企業成為台灣國際競爭的生力軍。她也說，世界變化很快，如果趕不上或沒有超前，就會被丟在後面，現在需要有經驗的人來帶領國家。

蔡總統說，這幾年外面有挑戰，但主計總處數據顯示，她執政八年，經濟成長是四小龍第一名，包括人均ＧＤＰ超過韓國，國家收入還持續增加。她還問台下民眾，有看過哪個國家的稅制，有筆錢讓全台灣的人一起討論怎麼用，這種幸福感好不好？

她指出，政府讓經濟成長，國家多了錢，國民會得到更好的照顧；她是第一個把錢放進勞保財務的總統，剛開始一年放兩百億，到卸任前總共放三千億元，這些錢都是投資未來，在野黨卻說她「大撒幣」。

蔡英文說，她已替國家還債七千九百億元，今年會再還一千一百億，負債比率從就任時百分之卅三，現在已掉到百分之廿七。她也問，「做股票的這幾年應該都有賺吧？讓股市繼續繁榮下去，讓全民理財成功好不好？」台下一片叫好聲。

蔡英文總統昨到彰化參加「中小企業頭家挺台灣」座談會時指出，前年國家歲計盈餘四千多億元，她交代經濟部保留八百至九百億元，協助中小企業轉型，去年也有歲計盈餘；她告訴賴清德，執政後要把中小企業轉型當作最優先項目，編列預算加以照顧，讓中小企業成為台灣國際競爭的生力軍。

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