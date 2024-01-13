新聞眼／蔡交棒賴蕭 人民今天打分數

總統大選結果今天將揭曉，民進黨總統候選人賴清德陣營的最後衝刺主軸，包括昨天選前之夜，皆圍繞著蔡英文總統，訴求國家在過去八年以來大有進步，要讓賴清德延續執政，這場選舉結果，儼然已成八年綠色執政的總驗收。

民進黨二○二四選戰最後主打「總統牌」，從文宣就能看出來，賴清德在這次大選中，最重要的一支電視廣告是「在路上」，這支影片正是由蔡總統和賴清德、蕭美琴共同主演，目的是要更深刻傳達蔡總統「交棒」給賴蕭配的訊息。

但這次大選開打以來，不滿民進黨、希望政黨輪替的聲浪大，顯示社會對蔡總統的施政「有異見」。賴清德身為執政黨總統候選人，也是過去八年來執政團隊一員，自然只能一肩扛下民眾對施政成績的評價；而綠營主動將此設定為選戰最後主軸，也必須承擔「過度自信」執政成績的風險。

綠營的選票結構，賴清德需仰賴「南票北補」的態勢相當清晰，向來被視為綠營鐵票區的南台灣，尤其是高雄、台南等人口多的大票倉，能不能開出紅盤至關重要。但總統大選最後二周，台南既是賴清德的「本命區」，又是新潮流大本營，但不論掃街或造勢，支持者卻不如以往熱情，反映出深綠鐵票區對民進黨也有所疑慮。

幕後兩大原因，除光電黑金涉入議長賄選案重創清廉形象，黨內三大派系劍指下屆市長寶座而心思各異，此外，民進黨這次立委選戰相對艱辛，但台南本命區的立委選情基本盤尚穩固，反而成為難以激發中間隱性支持者投票的反動員因素。

民進黨執政近八年，民生內政政見多有跳票，外交上斷交九個國家、兩岸關係冰凍完全斷絕往來，施政總體檢，人民會給出怎麼樣的分數，今天就會有答案。

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