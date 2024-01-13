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馬英九：賴要與習晚餐 沒互信能吃成？
前總統馬英九接受德國之聲專訪稱兩岸關係要相信大陸國家主席習近平，引發爭議，馬英九昨晚未出席藍營選前之夜，他在臉書貼文表示，他的原意是兩岸要有互信，才能避免走上戰爭，兩岸要有互信，才能有對話交流，這是三位總統候選人都支持的。
對於馬英九未出席侯友宜的選前之夜，國民黨主席朱立倫昨說，馬英九發言被民進黨嚴重扭曲和斷章取義，民進黨前晚造勢晚會變「批馬大會」，昨晚選前之夜，不願意馬再受到這種惡意攻擊。馬英九則說，他沒有接到邀請，「接到邀請我當然會去」。媒體問，是否覺得委屈？馬英九說，「不會」，他支持國民黨的候選人也不會改變。
民進黨猛攻「信習論」，國民黨副總統候選人趙少康反批「民進黨有什麼臉打這個題目？」馬英九表示，趙少康的觀察中肯，過去美國總統拜登和大陸國家主席習近平見面時，習近平說二○二七、二○三五沒有計畫打台灣，從蔡英文總統到民進黨總統候選人賴清德都一再引述，都信任習近平。「賴清德希望和習近平共進晚餐，如果沒有互信，這頓晚餐吃得成嗎？」
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