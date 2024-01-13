父昨被借提 周孟蓉質疑司法恐嚇

屏東縣議長周典論日前替國民黨總統候選人侯友宜站台後，即遭收押禁見。周典論之女、國民黨中常委周孟蓉前晚臉書發文，轉述鴻海創辦人郭台銘曾致電稱「支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」，事後遭到郭辦否認「沒聽說過」。周孟蓉昨天透露，她父親昨早八時多再被借提，質疑是司法恐嚇。

周孟蓉受訪時一度哽咽，她表示，她們父女受到郭台銘守護中華民國的召喚不會退縮，更相信集中選票對抗貪汙腐敗的民進黨，這裡要請大家跟她們以及郭台銘的初心一起前進，一起下架民進黨。

周孟蓉說，去年十一月廿四日登記後，郭台銘有請幕僚轉告民眾黨總統候選人柯文哲幕僚，若柯要找郭，先下南部找周典論，若周典論願意接見柯，郭會再做考慮是否見柯。

郭台銘辦公室發言人陳家頤昨表示，針對周小姐發言，郭辦沒有要回應。

網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票支持「侯康配」，民眾黨不分區立委候選人黃國昌已向北檢告發中華日報董事長陳樹、身兼報社董事的侯辦發言人黃子哲及國民黨主席朱立倫，涉犯總統副總統選舉罷免法。侯辦昨天反告黃國昌涉犯誣告及誹謗罪。

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