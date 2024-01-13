聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜高呼集中選票 批民進黨黑金貪腐進行式

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰／台北報導
總統大選今天投票，昨晚國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，人潮多到溢出周邊道路。圖／侯友宜競辦提供
總統大選今天投票，昨晚國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，人潮多到溢出周邊道路。圖／侯友宜競辦提供

總統大選今決戰，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在選前之夜向民眾黨喊話，侯表示，國民黨是改革進行式，民進黨黑金貪腐進行式；民眾黨則是「正在長大的進行式」，「一個人、帶一個黨，好辛苦啊」，他歡迎白色力量加入他的路線，在關鍵時刻共同打拚，讓政黨輪替，完成執政最後一塊拼圖。

侯友宜和國民黨副總統候選人趙少康昨晚在板橋第一運動場舉辦選前之夜造勢晚會，漢子、燕子、禿子再度同框，主辦單位喊出現場超過廿五萬人，人潮絡繹不絕還溢出附近街道，侯友宜、趙少康大進場時，花了將近廿分鐘才抵達舞台。

現場不少藍軍支持者身穿國旗衣、國旗帽，還有人高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」標語。

國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，支持民眾情緒激昂，高舉「下架民進黨」標語。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜「贏回中華民國」選前之夜造勢大會，現場湧入大批支持者，支持民眾情緒激昂，高舉「下架民進黨」標語。記者陳正興／攝影

總統大選三腳督，在野力量分散，侯友宜昨晚也高呼集中選票，他表示，「民眾黨主席柯文哲的路線，我們真的不清楚也不知道」，民眾黨總統候選人柯文哲說「可以綠白合」，但是，綠白合不叫政黨輪替，所以集中選票投給最強的三號。侯友宜、趙少康才能讓民進黨下台。」

侯友宜說，回顧藍白合作的過程中，「不管民眾黨、柯文哲，不管怎麼侮辱我、糟蹋我，甚至抹紅我，我都沒有說過一句壞話，也把它吞下去」；他說，「我就不要說，我要忍耐、為了台灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。

侯友宜說，蔣渭水前輩曾經說過「同胞須團結，團結真有力」，不分藍白團結才能夠實現政黨輪替，今天是經國先生逝世紀念日，也是投票日，故總統蔣經國曾說，今天不做，明天會後悔，「藍白選民集中力量，明天才不會後悔。」

侯友宜昨說，民眾黨總統候選人柯文哲如果繼續「綠白合作」，那就見證不是政黨輪替，那是黑金、貪腐、引來戰爭，希望像台中市長盧秀燕所說「藍白沒有辦法合作，用選票讓藍白合作」，未來會用藍白的選票來組成聯合政府。

柯：議題合作 不分政黨

【記者侯俐安、林縉明、程遠述／台北報導】對於侯康表示，民眾黨總統候選人柯文哲如果繼續要綠白合作，那是黑金貪腐、引來戰爭，而非政黨輪替，也要求柯文哲承諾，選後不會跟民進黨組聯合政府、不會和民進黨一起商量共推立院正副院長。

對此，柯文哲表示，民眾黨成立四年，過去在立法院表現立場很清楚，不同議題會跟不同政黨合作，不會注重政黨分別，主要是議題合作。對於國民黨猛打棄保牌，柯文哲說，國民黨好像沒其他招了，每天在操作棄保。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 藍白合 政黨輪替 趙少康 選前之夜 蔣經國 盧秀燕

延伸閱讀

侯友宜喊藍白團結：台灣再出發只剩最後一步

選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

選前之夜壓軸登場！侯友宜：民進黨貪腐八年 賴清德當選將使台海不安

現場喊出突破30萬人！柯文哲凱道選前之夜人潮塞爆 景福門被支持者包圍

相關新聞

大選決戰今投票…侯喊對決 賴不忘本 柯喊改變

二○二四總統大選今天投票，藍綠白三黨昨晚選前之夜造勢催票。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替。賴清德強調，過去八年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

侯友宜高呼集中選票 批民進黨黑金貪腐進行式

總統大選今決戰，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在選前之夜向民眾黨喊話，侯表示，國民黨是改革進行式，民進黨黑金貪腐進行式；民眾...

賴清德提當選8大承諾…用人不分黨派 黑金貪汙零容忍

二○二四大選今登場，民進黨昨晚在台南、台北舉辦兩場選前之夜大造勢。民進黨總統候選人賴清德故鄉新北場，主辦單位喊出超過廿萬...

柯文哲：打造公平正義社會 突破藍綠

民眾黨總統候選人柯文哲昨天晚上在凱道舉辦選前之夜，他表示，上一次站在凱道是二○一三年八月三日洪仲丘事件，「十年過去政府雖...

藍綠白力催青年票 陸空戰齊發

二○二四大選今天投票，藍綠白大搶青年票，空戰、陸戰齊發。國民黨總統候選人侯友宜影音文宣用饒舌方式談「賴皮寮」、副手趙少康...

美學者預測：若賴清德勝選 陸將立即施壓台灣

美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）十一日進行視訊媒體簡報，邀美國西東大學教授陸梅吉和ＣＦＲ研究員塞克斯討論台灣大選。塞克斯預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。