雙鐵返鄉投票潮 超過上屆大選

今天是大選投票日，不少北漂台灣的遊子陸續趕回金門，從前天起台灣往金門的航班就已經接近滿載，昨天更是班班客滿，小三通搭乘率近九成，其中大多數是台商返鄉回來投票；因應返鄉投票人潮，台鐵公司從十二日起一連四天加開列車，東部幹線共加開廿列提供萬餘個座位，但售票率僅約七成，呈現「西熱東冷」情況。

雙鐵到昨天下午三時前，西部南下車票幾乎售罄，總計完成七十八點八萬張訂票，超越往年大選數量。台鐵公司表示，今年投票日前一天較往年大選約多出兩萬人次訂票，預估最高日均運量也較上次選舉多出十五萬人。

台鐵公司統計，截至昨傍晚五時，全線對號列車已售出卅四萬張車票，整體平均售票率約五成四，預估最高日均運量將達七十五萬八千人次，超過二○二○年總統選舉的七十一萬多人次及二○二二年九合一選舉的六十萬人次。

台灣高鐵公司表示，截至昨天傍晚，選舉疏運期間共約四十四萬八千人次完成訂票，已超過往年大選。根據高鐵公司網站顯示，昨天下午三時卅分前的南下班次幾乎客滿。

台鐵花蓮火車站長楊舜安說，東部幹線四天疏運增開廿列次提供一萬一千五百個座位，以今天投票日為例，原本一般周六台北南下花蓮約一萬八千到二萬個座位數，增至二萬二千個座位數，昨售票率約七成，多班熱門列車都還有餘票。台東火車站也表示，昨天台北到台東搭火車人潮約七至八成，民眾仍可買得到票。

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