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美學者預測：若賴清德勝選 陸將立即施壓台灣
美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）十一日進行視訊媒體簡報，邀美國西東大學教授陸梅吉和ＣＦＲ研究員塞克斯討論台灣大選。塞克斯預測，若賴清德勝選，中國大陸將立即在經濟、軍事及外交層面加強施壓台灣，不會等到五二○新總統就職。
正在台北觀選的陸梅吉說，柯文哲特別受年輕選民族群歡迎，是「很難挑戰」的候選人。她預測，柯文哲會吸走較多國民黨的票，但民進黨也會因他而流失年輕選票。她還說，民眾黨仍可能拿到可觀的立委席次；立法院可能重回陳水扁任內的「朝小野大」與政府施政困難局面。
曾數度訪台的塞克斯也說，即使柯敗選，仍可能是今後四年台灣重要政治人物，民眾黨既可助執政黨推動政策，也可能當阻礙的「路障」。
塞克斯另預測，若賴當選，北京對台施壓的做法可能包括取消更多海峽兩岸經濟架構協議（ＥＣＦＡ）關稅減讓、收回若干台企在中國經營的優惠待遇、禁止進口或加強檢驗部分台灣產品、挖台灣更多邦交國，還有舉行大型軍演。
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