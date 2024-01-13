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綠批柯文哲 兩岸立場打模糊仗
民眾黨總統候選人柯文哲昨天舉行國際記者會，民進黨總統候選人賴清德競總發言人趙怡翔表示，針對國家定位、兩岸立場的相關提問，柯文哲不是避而不答，就是文不對題，顯然對於重大國家政策立場模糊且未做足準備。
趙怡翔表示，例如在香港議題上，日本媒體詳細詢問該如何評論一國兩制後的香港，以及與對岸交流時要如何處理香港的狀況。結果柯文哲僅表示香港與台灣不同、一國兩制沒市場，整個回答不到四十秒，甚至比提問時間還短。
趙怡翔說，在九二共識的立場上，當國際記者問到柯的看法時，柯文哲僅說九二共識在台灣被汙名化，民眾看到就不高興，但對於個人立場則是完全未答、模糊帶過。
趙怡翔表示，至於外交立場，柯文哲也是誇大不實，自稱是除了前總統李登輝之外對日本最友善的政治人物，他給出的具體原因卻是因為自己兒子在日本念書。柯文哲如此輕率地處理國際事務，搭配自己失言不斷，這只會更加彰顯他與民眾黨根本沒有能力處理國際事務，更不用說延續蔡英文總統的外交路線。
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