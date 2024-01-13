柯文哲：九二共識在台已汙名化

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈昨天舉行國際記者會，柯文哲表示，台灣人民已厭倦藍綠惡鬥，藍綠只顧政黨利益而不顧人民的權益，台灣迫切需要務實的經濟發展、科學的國防準備、善意的兩岸交流等三張國政處方箋。

外媒關注美中台關係，柯文哲承諾，會遵循蔡英文總統的外交路線，也會依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸問題，確保台灣人民繼續保有民主自由的生活方式與政治制度。

柯文哲自認是三組候選人中，唯一中國大陸跟美國可以信任的人選，也是他在大選的優勢。針對兩岸關係，柯文哲說，台海應該沒有戰爭，但要盡力降低風險，要有自我保護能力，並試著溝通交流，以免差槍走火，降低台海發生戰爭的風險。

外媒也關注柯文哲對九二共識的態度，柯文哲說，「九二共識在台灣已經汙名化」，多數民意無法接受九二共識，他主張試著跟大陸溝通，不要拘泥於名詞，朝實質交流努力。雙方應在可以合作的時候合作、需要競爭的時候競爭、必須對抗的時候對抗。

柯文哲批評民進黨政府，在可以與大陸合作的時也在對抗，國民黨則是必須對抗時卻想合作，都無法得到主流民意支持。

柯文哲昨開出台灣迫切需要的國政處方箋：

第一、務實的經濟發展。政府須解決產業各項短缺問題，穩定外資信心，創造良好投資環境，並積極申請加入ＣＰＴＰＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）或ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）等區域經濟組織。

第二、科學的國防準備，不應當把和平寄托在對方的善意之上，必須提升台灣的國防實力，他會將國防預算從目前台灣ＧＤＰ的百分之二點五提升到百分之三，延續台機台造、台艦台造的政策，並購買符合台灣戰略目標的國防武器、投資國防工業，確保台灣國防自主。

第三、善意的兩岸交流。柯文哲說，過去擔任台北市長期間，舉辦八次雙城論壇，一次台北世大運，雖然過程複雜，但都能在對等尊嚴的原則下完成。他認為和平是多贏，衝突則是多輸，應當成為區域安定的關鍵力量。

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