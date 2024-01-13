中彰投5.3萬首投族 台中選舉人增7.7萬

今天是總統、立委選舉投票日，中彰投共有372萬8762名選舉人，台中增加7.78萬人，彰、投減少數千人；年滿20歲首投族共有53079人。選務機關表示，投票時間從上午8點到下午4點，應避免有候選人名字、號次或政黨標語、圖案的口罩，以免違反選罷法投票日進行競選、助選活動，恐挨罰50萬至500萬元。

台中市選委會統計，台中市總統、副總統選舉人數232萬8896人，比上屆增加7萬7832人，不分區立委選舉人數233萬816人，比上屆增加7萬9500人；台中市年滿20歲的首投族人數約3萬1917人；這次共設有1902個投開票所，比上屆多53個，最多是北屯區有199個，比上屆多10個，最少是石岡區11個投開票所。

彰化縣選委會統計，全縣選舉人數共計103萬2636人，比上屆減少2871人；年滿20歲的首投族有1萬5327人；這次有1085個投開票所，比去年五合一選舉增加3個，主要是伸港鄉將原本人數較多的投開票所分成2個，大村鄉因人口增加，增設2個投開票所；最多投開票所位於彰化市有188個，線西鄉12個投開票所最少。

南投縣選委會統計，南投縣總統選舉人數40萬7230人，比4年前41萬3485人，減少6255人；區域立委具投票資格的選舉人數38萬4637人，比上屆39萬1271人，減少6634人，全縣共設置493個投開票所。南投縣人口持續下滑，2018年4月跌破50萬大關，本次南投縣首投族共5835人，南投市最多1093人，集集鎮最少僅108人。

疫情過後，許多人習慣戴口罩。彰化縣選委會提醒，民眾應避免戴有候選人名字、號次、標語及政黨圖樣的口罩，領取選票時，也需暫拿下口罩，讓選務人員比對身分證照片後才能戴回。

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